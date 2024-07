Wanderer: The Fragments of Fate – Deep Dive bestätigt weitere Verschiebung

Der diesjährige PS-VR2-Hoffnungsträger Wanderer: The Fragments of Fate wurde erneut verschoben, dafür gibt es einen umfassenden Deep Dive mit spannenden Einblicken.

Im neuen Video erfährt man mehr über die Menschen, zu denen der Spieler in Wanderer: The Fragments of Fate wird, bekommt einen Überblick über die fantastischen Schauplätze, die man besuchen wird, sowie erhält man einen detaillierten Einblick in die vielfältigen Welten und Geschichten in Wanderer: The Fragments of Fate. Der Maya-Dschungel, das kriegsgebeutelte Deutschland und das überflutete Boston sind nur einige davon. Entwickler Mighty Eyes gibt zudem einen Ausblick auf die Zukunft des Spiels und welche Rolle der Spieler selbst dabei einnehmen wird.

Das Warten auf Wanderer soll sich lohnen

Wanderer: The Fragments of Fate ist im Grunde ein Remake des hochgelobten Wanderer. Im Spiel schlüpfen Spieler in die Rolle von Asher Neumann, einem Charakter, der sich auf eine epische Zeitreise begibt. Sie erkunden verschiedene Epochen der Geschichte, werden Zeuge bedeutender Ereignisse und interagieren sogar mit historischen Persönlichkeiten. Das Kernspiel dreht sich um das Sammeln von Fragmenten, die über die Zeit verstreut sind und den Schlüssel zur Änderung des Laufs der Geschichte enthalten. Vergleiche werden hier oftmals mit dem Gameplay von Uncharted gezogen, das um die Zeitreismechanik ergänzt wird. Es ist außerdem das erste Spiel, das eine Full-Body-Interaktion ermöglicht.

Zur erneuten Verschiebung kommentiert der Entwickler:

„Zunächst eine schlechte Nachricht: Das Spiel verzögert sich und der neue Veröffentlichungstermin ist der 31. Oktober. Aber lasst uns nicht zu lange verzweifeln … hier sind eine Menge neuer Inhalte, in die wir uns vertiefen können!“

Zuletzt sollte Wanderer: The Fragments of Fate im September veröffentlicht werden, womit es diesmal nur einige wenige Wochen sind, die man sich länger gedulden muss. Eine waschechte Fortsetzung des Adventures ist ebenfalls in Planung.