Aces of Thunder: PS VR2 bekommt Flugsimulation im War Thunder-Universum

Gajin Entertainment hat „Aces of Thunder“ für PS Vr2 angekündigt, eine Flugsimulation im War Thunder-Universum, die Ende des Jahres erscheint.

Als Spin-off des beliebten Online-Spiels „War Thunder“ fokussiert sich „Aces of Thunder“ auf packende Luftkämpfe mit legendären Flugzeugen an den berühmtesten Kriegsschauplätzen der Geschichte. Zum Release stehen den Spielern mehr als zwanzig detailgetreu nachgebildete Modelle zur Verfügung. Darunter die amerikanischen Jagdflugzeuge P-51 Mustang und P-63 Kingcobra, die deutschen Jagdflugzeuge Bf 109 und Fw 190, das sowjetische Jagdflugzeug IL-2, die britische Spitfire und die japanische A6M3 Zero.

Aces of Thunder hat ein Auge fürs Detail

Diese Schönheiten der Lüfte lassen sich von innen und außen bewundern, sie auf dem Flugfeld umrunden und während des Fluges, den der Spieler ausnahmslos vom Cockpit aus erlebt, buchstäblich selbst das Steuer in die Hand nehmen und eine Runde drehen.

„Von Anfang an haben wir uns auf die VR-spezifische Ergonomie und das immersive Flugerlebnis konzentriert, das mit moderner Hardware erreicht werden kann. Um diese Ziele zu erreichen, haben wir das VR-Subsystem der Dagor-Engine neu geschrieben und optimiert (einige dieser Verbesserungen sind bereits in War Thunder zu sehen, einem Spiel, das dieselbe Engine verwendet)“, so Vladimir Dranyonkov, Game Director von Aces of Thunder. „Wir haben unsere Herangehensweise an die Benutzerinteraktion sowie die Audio- und Grafikfunktionen, die wir bereits aus War Thunder kennen, überarbeitet. Wir haben auch daran gearbeitet, allgemeine Komfortprobleme zu beheben, ohne den Simulationsaspekt des Luftkampfes zu beeinträchtigen. Wir hoffen, dass wir auf diese Weise auch neue Piloten in den virtuellen Himmel locken können.“

„Aces of Thunder“ entführt die Spieler auf 15 detaillierten Karten, die drei entscheidende Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs nachbilden: die Ostfront, Westeuropa und den Pazifik. So können sich Spieler alleine oder im Teamplay mit Freunden in actiongeladene Gefechte stürzen und ihr Können als Pilot beweisen.

Sofort nach Spielstart stehen einem zwei Dutzend legendäre Flugzeuge zur Verfügung, mit denen sich der Himmel erobern lässt. Ob klassische Jagdflugzeuge wie die P-51 Mustang oder die Spitfire oder schwere Bomber – „Aces of Thunder“ bietet alles, was zu seinem persönlichen Spielstil passt. Dank der nativen Unterstützung des OpenXR-Standards ist „Aces of Thunder“ mit einer Vielzahl von VR-Geräten kompatibel. Zur direkten Steuerung der Flugzeuge können die Spieler die interaktive virtuelle Cockpitsteuerung, Gamepads, VR-Controller oder Joysticks verwenden.