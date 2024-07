Phasmophobia: Endlich ein Update zum Geister-Horrorspiel für PS5 und PS VR2

Zudem setzt das Spiel auf eine realistische Geisterjagdausrüstung, wie EMF-Detektoren, Geisterboxen und Geisterkameras. Diese Ausrüstung kann verwendet werden, um die Art des Geistes zu identifizieren, der an einem Ort spukt. Die Karten werden außerdem prozedural generiert, was bedeutet, dass sie bei jedem Spiel anders sind und der Wiederspielwert des Spiels erhöht und anspruchsvoller wird.

Phasmophobia ist ein psychologischer Horror-Koop-Titel, der Spieler in die Rolle von Geisterjägern schlüpfen lässt. In Teams von bis zu vier Spielern erkundet diese verschiedene Schauplätze, um paranormale Aktivitäten zu untersuchen und die Art des Geistes zu identifizieren, der sie verursacht. Es gibt 24 verschiedene Geisterarten in Phasmophobia, jede mit ihrem eigenen einzigartigen Verhalten und Hinweisen. Das bedeutet, dass es immer etwas Neues zu lernen und zu entdecken gibt und das Spiel nie langweilig wird.

Das war im vergangenen Oktober , seitdem wurde kontinuierlich an der Verbesserung des Spiels gearbeitet, damit dieses eine optimale Performance auf PS5 und PS VR2 aufweist. Das ermöglicht es auch, dass neue Inhalte und Update schneller und vor allem zeitgleich bereitgestellt werden können. Was die Veröffentlichung auf Konsolen betrifft, schreibt der Entwickler Folgendes:

