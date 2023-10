Phasmophobia für PS5 & PS VR2 auf unbestimmte Zeit verschoben

Phasmophobia ist ein psychologisches Online-Koop-Horrorspiel für 4 Spieler. Mit einem Team von paranormalen Ermittlern betreten die Spieler verwunschene Orte voller ungewöhnlicher Aktivitäten und versuchen, so viele Beweise wie möglich zu sammeln. Über 20 verschiedene Arten von Geistern treiben hier ihr Unwesen, jeder mit einzigartigen Eigenschaften, Persönlichkeiten und Fähigkeiten, an die Sie Ihre Ermittlungen anpassen müssen.

„Darüber hinaus haben wir in Vorbereitung auf die Veröffentlichung von PlayStation VR2 sorgfältig die Performance des Spiels überprüft und es auf allen Karten optimiert, um allen unseren Konsolenspielern ein nahtloses Erlebnis zu bieten. In diesem Zusammenhang mussten wir den Maple Lodge Campsite mit einem völlig neuen Layout überarbeiten. Auch wenn diese Entscheidung für unser Art-Team zeitaufwändig ist, ist sie für das bestmögliche Spielerlebnis unerlässlich.“

