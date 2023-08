Phasmophobia – Geisterjagd wegen Unglück im Studio verschoben

Phasmophobia ist ein psychologisches Online-Koop-Horrorspiel für 4 Spieler. Mit seinem Team von paranormalen Ermittlern betritt man verwunschene Orte voller ungewöhnlicher Aktivitäten und versucht, so viele Beweise wie möglich zu sammeln. Über 20 verschiedene Arten von Geistern treiben hier ihr Unwesen, jeder mit einzigartigen Eigenschaften, Persönlichkeiten und Fähigkeiten, an die man seine Ermittlungen anpassen muss.

Nach sorgfältiger Überlegung haben wir die schwere Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung, die ursprünglich für August geplant war, zu verschieben, während wir alles in Ordnung bringen. Wir bereiten uns nun auf eine besondere Veröffentlichung in der Woche vor Halloween im Oktober vor. Das gibt uns die nötige Zeit, alles zu perfektionieren und zu verfeinern. Eure Geduld und euer Verständnis bedeuten uns alles und wir können es kaum erwarten, Phasmophobia auf die Konsolen zu bringen.

