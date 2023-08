Microsoft spricht über Xbox Series X-Nachfolger & Mid-Gen-Upgrade

„Sobald man mit Aktualisierungen der Mid-Gen-Generation beginnt, stehen die Entwickler vor einer Reihe von Fragen, auf welche Plattform sie abzielen. Und es fängt an, sich viel mehr wie ein PC anzufühlen – was eindeutig ein gutes und gesundes Ökosystem ist, aber dann frage ich mich: „Okay, was ist dann der Unterschied zwischen Konsole und PC, wenn wir uns in diesem Modus befinden?“ Zwei Jahre später kommt eine neue GPU heraus, oder CPU? Und es gibt eine Menge Dinge.“

„Es gibt Features, die man nicht auf der Series S haben kann, auch in eigenen Spiele, wie Raytracing auf der Xbox Series X. S-Kunden haben nur etwa die Hälfte dessen ausgegeben, was der X-Kunde gekauft hat, und verstehen, dass es nicht so laufen wird.“

„Wir investieren in zukünftige Hardware. Es wird also weiterhin Hardware von Xbox geben. Wir halten das für wichtig und wir lieben das Konsolenerlebnis. Davor laufen wir nicht davon.“

What do you think?