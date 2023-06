Microsoft: Die Xbox Series X war ihrer Zeit voraus & die Series S die eigentliche PS5 Konkurrenz

Ob sich Microsofts Ansichten inzwischen geändert haben, ist unklar. Offiziell spricht man noch von keinem weiteren Hardware-Upgrade, was ebenso für Sony gilt. Bei der PS5 geht man inzwischen aber von einer PS5 Pro aus, die Ende 2024 oder 2025 erscheinen soll. In dem Fall dürfte sich auch Microsoft nicht lange bitten lassen, etwas dagegen zu setzen.

Technisch gesehen sieht man die PS5 und die Xbox Series X auf Augenhöhe. Zwar liefert die Xbox Series X mehr an reiner Rechenpower, das gleicht die PS5 allerdings durch ihre Hardware-Eigenschaften wieder aus. Dennoch haben beide Konsolen hier und da ihre Probleme, Spiele standardmäßig in 4K bei 60fps zu liefern. Stattdessen müssen Entwickler immer wieder Kompromisse eingehen, wie immer wieder diskutiert wird.

Vor wenigen Tagen hatte Microsoft erklärt , dass man derzeit an kein Mid-Gen Refresh der Xbox Series denkt, da der Fokus voll und ganz auf den aktuellen Geräten liegt. Ein paar Jahre zurück sah man in den Konsolen sogar noch ein ganz anderes Kräfteverhältnis.

