Die Übernahme von Bungie durch Sony im Jahr 2022 hatte gemischte Reaktionen in der Gaming-Community ausgelöst. Einige Kritiker vermuten, dass die Übernahme eher aus finanziellen Erwägungen heraus erfolgt ist, um die Position von Sony im Wettbewerb mit anderen großen Spielern in der Industrie, insbesondere Microsoft, zu stärken. Hauptsächlich die Kosten für die Übernahme standen stark in der Kritik, die sich für Sony bis heute nicht ausgezahlt haben dürften. Bungie selbst spricht davon, dass der aktuelle Schritt notwendig war, um die finanzielle Sicherheit des Studios zu gewährleisten.

„Erstens vertiefen wir unsere Integration mit Sony Interactive Entertainment und arbeiten daran, 155 unserer Stellen, also etwa 12 %, in den nächsten Quartalen in SIE zu integrieren. SIE hat unermüdlich mit uns zusammengearbeitet, um für so viele unserer Mitarbeiter wie möglich Stellen zu finden. So konnten wir gemeinsam viele Talente retten, die sonst von der Personalreduzierung betroffen gewesen wären.“

