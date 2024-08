UFL Football: Free-2-Play Fußballsimulation startet im September, inkl. Early Access

Dem Launch von „UFL“ gingen zwei umfangreiche Testphasen voraus, bei denen in mehr als 100 Ländern über 1,5 Millionen Vereine gegründet wurden. Der portugiesische Profifußballer Cristiano Ronaldo wurde Ende 2023 als Co-Investor und wichtiger Markenbotschafter bekannt gegeben und schloss sich einer Investorengruppe an, die sich verpflichtet hatte, 40 Millionen Dollar für die Entwicklung des Spiels aufzubringen. Damit sind die Grundlagen geschaffen, um „UFL“ zu einer neuen Größe in dem Genre zu machen.

„Wir freuen uns sehr, UFL am 12. September auf den Markt zu bringen“, sagte Eugene Nashilov, CEO von Strikerz Inc. „Wir können es kaum erwarten, dass Gamer auf der ganzen Welt Spaß damit haben, und wir danken ihnen für das unschätzbare Feedback, das sie uns während zwei Phasen des offenen Betatests gegeben haben. „Der Start von UFL ist ein Meilenstein auf unserer Reise, aber wir sind uns auch bewusst, dass dies erst der Anfang ist. Wir werden das UFL-Spielerlebnis für alle Fans auf der ganzen Welt ständig und regelmäßig aktualisieren.“

Anschließend testen diese ihre Fähigkeiten in spannenden Online-Matches. Mit jeder Saison wächst man selbst und seine Mannschaft, sammelt einzigartige Spieler-Karten und erschafft so seinen ganz persönlichen Fußballkosmos.

