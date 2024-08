Call of Duty: Black Ops 6 – Erster Trailer zum Zombies-Mode

Vor der offiziellen Gameplay-Premiere von Call of Duty: Black Ops 6 zeigen Activision und Treyarch schon einmal einen Trailer zum Zombies-Mode.

Call of Duty: Black Ops 6 Zombies springt über ein halbes Jahrzehnt in die Zukunft und führt die fesselnde Dark Aether-Saga fort. Im Mittelpunkt stehen die Schicksale bekannter Charaktere, die in der geheimnisvollen Philippinensee-Garnison Terminus gefangen gehalten werden. Während Spieler die tiefgreifenden Veränderungen an den ehemaligen Requiem-Mitarbeitern wie Weaver, Carver, Grey, Strauss und Raptor One erleben, lüften sie Schritt für Schritt die dunklen Geheimnisse hinter Richtofens Motivationen und seinen ultimativen Zielen.

Weitere Informationen zum Zombies-Mode und dem Gameplay in Call of Duty: Black Ops 6 folgen am kommenden Donnerstag zum offiziellen Gameplay-Reveal. Wer mehr über die Hintergründe der bisherigen Zombies-Story erfahren möchte, sollte einen Blick auf den Blog von Activision werfen.