Atlas Fallen: Reign of Sand – Kostenloses Mega-Update ist jetzt verfügbar

Focus Entertainment und Deck13 haben das kostenlose Mega-Update Atlas Fallen: Reign of Sand veröffentlicht, welches das Action-RPG zu einem „neuen Spiel“ macht. Fans der früheren God of War-Ableger sollten unbedingt einen Blick auf den Titel werfen.

Mit Atlas Fallen: Reign of Sand gibt es noch mehr Gründe, die Welt unter dem Sand zu entdecken. Das kostenlose Update bietet eine Fülle neuer Inhalte und Verbesserungen, die sowohl Solo- als auch Koop-Spieler begeistern werden, die nun gemeinsam mit Freunden epische Kämpfe bestreiten und noch tiefer in die Geschichte eintauchen können. Zusätzlich wird damit die New Game Plus-Option eingeführt.

Zu den umfassenden Überarbeitungen gehört die mysteriöse Quelle, ein verdrehtes göttliches Reich voller Herausforderungen. Die Spieler können hier mächtige neue Wraith-Fähigkeiten meistern, um furchterregende Feinde wie den bulligen Transmuter und den flinken Morpher zu bezwingen. In New Game+ startet man mit allem, was zuvor erreicht wurde, und kann sich noch höheren Schwierigkeitsgraden stellen, wie Nyaals Albtraum. Zudem lässt sich sein Spielstil mit 25 neuen Essenzsteinen anpassen und die Welt von Atlas Fallen in einem neuen Licht erleben. Mit einer überarbeiteten Einführung, einer der Kritikpunkte damals, und neuen Synchronsprechern wird dieses Update schließlich abgerundet. Der Start des Spiels wird nun deutlich straffer erzählt und bringt einen schneller in die wesentliche Action.

Optimierungen unter der Haube

Das Update bringt außerdem eine Fülle von Neuerungen, darunter atemberaubende neue Rüstungen, umfassende Anpassungsmöglichkeiten und eine überarbeitete Benutzeroberfläche, die das Spiel noch intuitiver macht. Zudem wurden visuelle Effekte und Sounds verbessert, die einen tiefer in die Spielwelt eintauchen lassen. Zahlreiche Fehlerbehebungen und Optimierungen sorgen indes für ein noch flüssigeres Spielerlebnis.

Die vollständigen Patch Notes hat Deck13 auf Steam zusammengefasst. In unserem damaligen Review zu Atlas Fallen konnte das Action-RPG ebenfalls weitestgehend überzeugen und gilt als sehr gute Alternative zu den früheren God of War-Spielen.