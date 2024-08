Star Wars Jedi: Survivor – Termin für PS4 & Xbox One steht

„Am Ende des Tages macht der zweite Teil im Kern genau das, was er machen soll – eine interessante Geschichte mit viel Herz erzählen, flüssige, abwechslungsreiche Kämpfe erzeugen, Motivation zum Erkunden und Entwickeln an den Spieler bringen und ganz speziell die Seele von „Star Wars“ vermitteln. Star Wars: Jedi Survivor fühlt sich nicht wie Geldmacherei oder eine Konsequenz von Erfolg an, das hier ist ein Spiel von Star Wars-Fans für Star Wars-Fans. Ein Geschenk, welches ich gerne annehme und so freue ich mich wie schon auf diesen Teil auch jetzt schon auf den nächsten, auch trotz kleiner und größerer Macken beim aktuellen Ableger.“

„Star Wars Jedi: Survivor ist pure Blockbuster-Unterhaltung, verwurzelt in einem zeitlosen, kulturprägenden IP. Unser Team bei Respawn hat diesen Titel mit großem Beifall und kommerziellem Erfolg auf den Markt gebracht. Millionen von Spielern haben sich bereits mit dem Spiel beschäftigt, was dies zu einem der größten Events in der Star Wars-Galaxie in diesem Jahr macht.“

