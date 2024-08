Silent Hill 2 Remake: Bloober Team bittet um eine ehrliche Chance

Wie es mit Silent Hill nach dem Remake weitergeht, wird maßgeblich auch von dessen Erfolg abhängen. Die bisherigen Veröffentlichungen in jüngster Zeit konnten die Erwartungen der Fans nicht ganz erfüllen, auch wenn zum Beispiel Silent Hill: The Short Message mit über 3 Millionen Downloads kein völliges Desaster war.

Das Silent Hill 2 Remake erscheint zunächst am 08. Oktober für PS5 . Ferner gibt es Berichte, wonach sich weitere Silent Hill-Projekte für PS5 in Arbeit befinden, die über die bisherigen Ankündigungen hinausgehen. Dies geht auf den bekannten Insider Dusk Golem zurück, der dies allerdings auch nicht vollständig verifizieren kann.

Ferner ist die Kultur in dem Studio so gestaltet, dass sich die Mitarbeiter vollends auf ihre Arbeit konzentrieren können und weniger darüber nach außen kommunizieren. Trotzdem sei das bisherige Feedback unschätzbare wertvoll, um Silent Hill 2 bis zum Release zu verfeinern.

Obwohl das Silent Hill 2 Remake bisher nicht erschienen ist, musste es schon einiges an Kritik einstecken. Das geht auch in Entwickler Bloober Team nicht ganz vorbei, die um eine ehrliche Chance für das Spiel bitten.

