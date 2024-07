Silent Hill: The Short Message trotz Kritik ein unglaublicher Erfolg

Konami kann einen weiteren Meilenstein für Silent Hill: The Short Message verkünden, der angesichts der Kritik an dem Titel durchaus beachtlich ist. Über 3 Millionen Spieler haben dieses ungewöhnliche Kapitel im Silent Hill-Universum bereits heruntergeladen.

Das gab Konami heute in einem Update auf X bekannt, wo weiterhin für das Spiel geworben wird. Erst im Februar erreicht der Titel die Marke von 2 Millionen Downloads.

Ein ungewöhnlicher Ausflug im Silent Hill-Universum

Silent Hill: The Short Message ist ein ungewöhnliches Kapitel in der legendären Horrorserie. Als eigenständiges Spiel soll es Fans und Neueinsteiger gleichermaßen in die düstere Welt von Silent Hill ziehen, jedoch auf eine etwas andere Art und Weise als die vorherigen Spiele der Serie.

Die Handlung dreht sich um die Protagonistin Anita, die sich in einem unheimlichen Apartmentkomplex wiederfindet, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint. Schnell wird klar, dass sie nicht alleine ist – das Grauen lauert in jeder Ecke. Die Geschichte entfaltet sich in einem deutlich kompakteren Rahmen als bei den Hauptspielen der Serie. Der narrative Fokus liegt auf einem intensiven, atmosphärischen Erlebnis, das mit seinen psychologischen Horrorelementen die Spieler in seinen Bann zieht.

Gelobt wurde Silent Hill: The Short Message für seine detaillierten Umgebungen, die die düstere und bedrückende Atmosphäre perfekt einfangen. Die enge Kameraperspektive und das minimalistische Interface tragen zur Beklemmung bei, während der Soundtrack die Nerven der Spieler aufs Äußerste strapaziert. Gameplay-technisch setzt Silent Hill: The Short Message auf klassische Survival-Elemente, wie Ressourcen-Management und Rätsel, die den Spieler zwingen, stets wachsam zu bleiben. Due Gesamtwirkung des Spiels wird schließlich durch die Atmosphäre und das Storytelling im Vordergrund erzielt.

Darin lag aber auch der größte Kritikpunkt, denn im Grunde hat Silent Hill: The Short Message nichts mehr der Serie an sich zu tun und war auch nicht die erhoffte Einleitung zu den kommenden Silent Hill-Projekten, die mehr im Survival-Horror angesiedelt sind. Insofern sollten die Erwartungen hier nicht allzu hoch geschraubt werden. Als kostenloser Download kann man jedoch einen Blick riskieren.