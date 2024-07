Diablo IV: Saison der Höllenhorden bringt ungewöhnliche Allianzen

Blizzard hat den Starttermin der „Diablo IV: Saison der Höllenhorden“ bestätigt, die am 6. August erscheint. Die Season steht im Zeichen ungewöhnlicher Allianzen und neuer Herausforderungen.

Die Höllenhorden sind ein spannendes, wellenbasiertes Feature, das sowohl allein als auch im Team mit Freunden angegangen werden kann. Dieses Feature stellt eine einzigartige Herausforderung für Spieler dar, die nach intensivem und strategischem Gameplay suchen. Bei den Höllenhorden kämpfen die Spieler gegen immer stärkere Wellen von Feinden und haben zwischen den Wellen die Möglichkeit, sogenannte Höllische Opfergaben zu wählen. Diese Opfergaben können entweder in Form eines Segens oder eines Fluchs auftreten und beeinflussen den nächsten Durchgang auf vielfältige Weise.

Mechanik der Höllischen Opfergaben

Die Wahl einer Höllischen Opfergabe ist ein taktisches Element, das den Ausgang der Höllenhorden entscheidend beeinflussen kann. Segen bieten Vorteile wie erhöhte Schadensresistenzen oder verbesserte Angriffskraft, während Flüche die Gegner stärker machen, was im Gegenzug die Belohnungen am Ende erhöht. Die richtige Balance zwischen Risiko und Belohnung spielt eine entscheidende Rolle, wenn man die höheren Wellen erfolgreich meistern möchte.

Die Höllenhorden sind sowohl im saisonalen als auch im ewigen Realm verfügbar, jedoch mit einigen Unterschieden in der Zugänglichkeit und den begleitenden Inhalten. Auf dem saisonalen Realm baut das Feature auf einer speziellen Questreihe auf, die nur während der Saison verfügbar ist. Hier dienen die sogenannten Höllenbresche-Dungeons als eine Art Vorbereitung auf die Höllenhorden. Diese Dungeons geben den Spielern einen Vorgeschmack auf das, was sie in den Höllenhorden erwartet und belohnen sie mit Brennendem Äther, einer Währung, die für spezielle Truhen am Ende der Dungeons ausgegeben werden kann.

Auf dem ewigen Realm hingegen wird das Feature erst ab der Weltstufe III zugänglich, nachdem eine neue Questreihe abgeschlossen wurde. Diese Unterscheidung sorgt dafür, dass sowohl saisonale als auch dauerhafte Spieler eine maßgeschneiderte Erfahrung genießen können.

Diablo IV: Der Grausame Rat

Am Ende jedes Durchgangs der Höllenhorden erwartet die Spieler eine besondere Herausforderung: der Kampf gegen den Grausamen Rat. Dieser besteht aus fünf Mitgliedern, von denen drei zufällig ausgewählt werden, um gegen die Spieler zu kämpfen. Jedes Ratsmitglied verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die in unterschiedlichen Kombinationen auftreten können, was jeden Durchgang zu einer neuen und unvorhersehbaren Herausforderung macht. Spieler müssen daher ihre Strategien anpassen und ihre Fertigkeiten verfeinern, um den Grausamen Rat erfolgreich zu besiegen. Das soll sich auch auszahlen.

Die Saison bringt über 50 neue einzigartige und legendäre Gegenstände ins Spiel, die den Spielern auch nach dem Ende der Saison erhalten bleiben. Diese Gegenstände können durch das Besiegen von Gegnern in Sanktuario sowie in den Höllenhorden erbeutet werden. Der saisonale Fortschritt ist eng mit den Höllenhorden verknüpft, da das Sammeln von Truhen und das Vorantreiben der Saisonreise zu den besten Möglichkeiten zählen, das Ansehen und wertvolle Belohnungen zu erhalten.

Zudem bietet der neue Battle Pass mit 28 kostenlosen und 62 Premium-Stufen zusätzliche Anreize, sich den Herausforderungen der Höllenhorden zu stellen. Der Battle Pass belohnt den Fortschritt mit exklusiven kosmetischen Gegenständen, Ressourcen und weiteren nützlichen Ingame-Items.

Weitere Details zur neuen Season hat Blizzard unter diesem Link zusammengefasst. Ebenfalls spannend ist das kürzliche Deep Dive zur neuen Klasse Spirit Guardians in Diablo IV.