Diablo 4: Vessel of Hatred Spirit Guardians Deep Dive stellt die neue Klasse vor

Die Spirit Guardians sind mächtige Wesen, die die neue Spiritborn-Klasse in der kommenden Erweiterung von Diablo 4: Vessel of Hatred beschwören können. Diese Wesen repräsentieren verschiedene Aspekte der Natur und verleihen dem Spieler einzigartige Fähigkeiten. Es wird insgesamt 4 Guardians geben, darunter Rezoka der Jäger (Jaguar) – ein feuriger Geist, der Agilität und Geschwindigkeit verkörpert; Kwatli der Sucher (Adler) – ein blitzgeladener Geist, der Weisheit und Mobilität repräsentiert; Wumba der Wächter (Gorilla) – ein geerdeter Geist, der Stärke und Schutz symbolisiert; und Balazan der Verschlinger (Tausendfüßler) – ein mysteriöser Geist, der mit Verfall und Kontrolle in Verbindung gebracht wird.

Blizzard zeigt ein neues Deep Dive-Video zu Diablo 4: Vessel of Hatred , in dem die Spirit Guardians als neue Klasse vorgestellt werden.

