Test Drive Unlimited Solar Crown: So unterscheidet sich der Post-Launch-Support

Der Game Director betonte auch noch einmal, dass bereits viele Probleme in der aktuellen PC-Demo gelöst wurden und das Spiel seit dessen Veröffentlichung einen großen Schritt vorwärts gemacht hat. Bis zum Release am 12. September wird Test Drive Unlimited Solar Crown also noch einmal ein anderes Spiel sein.

Eine Besonderheit von Test Drive Unlimited Solar Crown ist jene, dass das Spiel so entworfen wurde, um das Feedback der Spieler leicht integrieren zu können. Insbesondere kleinere Dinge können leicht angepasst werden, während größere Wünsche der Community in einen Zeitplan gepackt und von den unterschiedlichen Teams entwickelt werden können.

Über den Post-Launch-Support sprach Game Director, Guillaume Guinet, in verschiedenen Behind-the-Scenes Sessions, die mit Test Drive Unlimited Solar Crown einen etwas anderen Ansatz verfolgen. Im Mittelpunkt steht dabei weiterhin die Community, die bereits einen wesentlichen Teil zur Entwicklung an sich beigetragen haben.

