„Unser Fokus lag vom ersten Tag an auf dem Gameplay und darauf, unseren Basketballstil und -stil zu definieren. Dabei stehen die Spieler im Mittelpunkt, das Gameplay ist leicht zu erlernen und zu meistern. Rhe Run ist vollgepackt mit einzigartigen Dunks, Monsterblocks, unglaublichen Handles, langen 3ern und Alley Oops – unser Ziel ist es, die Regeln (im Namen des Spaßes) bis an die Grenze zu beugen und das Spiel gleichzeitig in dem Sport zu verankern, den wir alle lieben.“

„The Run: Got Next“ bietet rasante und energiegeladene 3v3-Basketballspiele auf bekannten Streetcourts rund um den Globus. Spieler tauchen darin in die Atmosphäre von Streetball ein und erleben die Spannung und den Nervenkitzel packender Matches.

Play by Play Studios, die sich aus ehemaligen Entwicklern bei Visceral Games und Santa Monica Studios formiert haben, kündigen ihr erstes Projekt „The Run: Got Next“ an, ein geistiger 3v3-Nachfolger von „NBA Street“.

What do you think?