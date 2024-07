Määäh: Goat Simulator Remastered für PS5 gesichtet

Coffee Stain Studios strebt offenbar eine PS5-Veröffentlichung des original „Goat Simulator Remastered“ an, das jetzt bei einem Rating-Board gesichtet wurde.

Die taiwanische Prüfungsbehörde (via Gematsu) hat den Simulator aktuell für PS5 und Xbox Series X|S durchgewunken, was auf einen baldigen Release schließen lässt. Ursprünglich erschienen ist „Goat Simulator“ im Jahr 2014 und hat es seitdem auf die PS4, Xbox One und weitere Plattformen geschafft. Nun kommt offenbar die aktuelle Generation zum Zuge.

Der „Goat Simulator“ erlangte seine Popularität durch seinen skurrilen Humor und absichtlichen Bugs. Das Konzept ist ebenso simpel wie genial: Der Spieler steuert eine Ziege in einer offenen Welt, in der nahezu alles möglich ist. Die Ziege kann Menschen umstoßen, Fahrzeuge crashen und sogar an Wänden hochlaufen. Das Spiel lebt von seinen Bugs und Glitches, die absichtlich im Spiel belassen wurden, um für unfreiwillige Komik zu sorgen.

Goat Simulator Remastered Highlights

Die vorherige Remastered-Version blieb diesem Konzept natürlich treu, hat jedoch die Grafik verbessert und die Steuerung verfeinert, um ein moderneres Spielerlebnis zu bieten. Einige der Optimierungen von „Goat Simulator Remastered“ war die Unterstützung für höhere Auflösungen und Bildwiederholraten, was das Spiel flüssiger und visuell ansprechender macht. Ferner wurden die verrücktesten Bugs und Glitches des Originals beibehalten, was für den typischen Charme sorgt.

Obwohl „Goat Simulator Remastered“ immer noch kein Spiel für diejenigen ist, die nach einer tiefgründigen Handlung oder komplexen Spielmechaniken suchen, bietet es genau das, was es verspricht: Ungezügelten Spaß und absurden Humor, den man offenbar bald auf PS5 und Xbox Series X|S erleben kann. Bis dahin ist bereits der dritte Teil verfügbar, den wir in unserem Goat Simulator-Test ordentlich an den Hörnern gepackt haben.