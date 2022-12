Test: Goat Simulator 3 – Ein über-määäh-ßiger Spaß und mein GOATY 2022

Nach dem bizarren ersten Goat Simulator folgt nun die logische Fortsetzung: Goat Simulator 3. Und ja, es ist erneut eine lebensechte Simulation, sofern es das Ziel war, in die Haut einer Terrorziege auf Crack zu schlüpfen und schlicht das pure Chaos zu verursachen.

Obwohl das Spiel für die Game Awards 2022 eigentlich hätte nominiert werden können, denn es kam noch am Stichtag heraus, standen die Nominierten vorzeitig fest. Bedeutet: Goat Simulator 3 wird weder dieses noch nächstes Jahr einen Platz auf den Game Awards haben.

Ärgerlich, denn so irre das auch klingen mag: Goat Simulator 3 ist das unterhaltsamste Spiel, das ich dieses Jahr spielen durfte. Ich erzähle euch, warum ihr meinen GOATY 2022 unbedingt gespielt haben müsst.

Größer, witziger, ausgefallener: Der Ziegen Simulator ist zurück

Goat Simulator 3 baut auf den Stärken der ersten Aventüre von 2014 auf. Erneut lädt die Welt zum Erkunden und Finden von zahlreichen popkulturellen Referenzen ein. Das beginnt schon ab der ersten Sekunde, wenn das ikonische „You’re finally awake“-Intro aus Skyrim aufs Korn genommen wird. Tatsächlich eröffnet sich hinterher eine Art Story, die aber erst zum Schluss nach etwa 8–10 Stunden wieder richtig aufgegriffen wird – dann aber auch mit viel Witz auf einer Meta-Ebene den Bogen zum Anfang schlägt. Und ja, dieses Mal gibt es sogar einen Bossfight.

Aber bis dahin grast ihr diese riesige Insel nach Ziegentürmen ab, die ihr synchronisieren müsst (na, welches Spiel wird an der Stelle veralbert?), um weitere Teile der Karte freizuschalten. Aber eigentlich braucht ihr keinen Fragezeichen oder Ausrufezeichen auf einer Karte zu folgen, denn an jeder Ecke wartet irgendeine ausgeklügelte Quest oder ein witziges Event. Diese Map ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet: Ich wollte unter jeden Stein gucken, weil sich hinter allem eine neue Überraschung verbergen könnte – und fast immer ist es so.

Die Welt von Goat Simulator 3 hat genau die richtige Größe. (Bildquelle: Coffee Stain Publishing)

Nach und nach wird die Karte dynamischer, denn als Terrorziege löst ihr im Verlauf Tornados aus, schickt UFOs auf die Insel los und ändert die Farbe des „Sonnenlichts“. Als ich nach der Story hoch oben auf einem Berg stand und mein Chaos bewunderte, war die eher ruhige Map vom Anfang nur noch eine schwammige Erinnerung.

Okay, aber wie spielt man eine Chaos-Ziege?

Kenner des ersten Teils dürften bereits wissen, wie es ist, in die Haut einer Ziege zu schlüpfen. Es gibt drei Grundfunktionen:

Als Ziege könnt ihr alles und jedem einen Kopfstoß oder Huftritt verpassen. Ihr könnt euren Angriff dieses Mal auch aufladen und in Anime-Fashion Menschen mit Wucht zurückschleudern. Mit eurer Zunge könnt ihr Menschen, Tiere und Gegenstände ablecken und dann durch Gegend schleifen. Oder euch an ein Rallye-Auto oder einen Superhelden festkleben. Und dann gibt es noch die wichtigste Funktion: Ihr könnt auch Ziegengeräusche machen. Das reicht von einem einfachen „Mäh!“ bis hin zu einem ohrenbetäubenden Schrei.

Doch hier hört das Gameplay noch nicht auf. Ihr könnt im GTA-Stil Autos stehlen und Leute überfahren, einen auf Tony Hawk machen und auf Stromleitern grinden, in Zeitlupe am Strand Baywatch nachspielen oder in den Ragdoll-Modus wechseln wie in … Spielen mit Ragdoll-Physik. Die vielen Anspielungen auf andere Spiele, Filme, die Internet- und Memes-Kultur und anderes waren bereits die große Stärke vom ersten Goat Simulator; in der Fortsetzung übertreffen sich die Entwickler von Coffee Stain North mit Späßen, die von stupiden Witzen bis hin zu ausgeklügelten Referenzen reichen.

Ist es ein Vogel? Ein Flugzeug? Nein, eine verdammte Ziege! (Bildquelle: Coffee Stain Publishing)

Goat Simulator 3: Ein Witz jagt den nächsten

Im neuesten Ziegenabenteuer gibt es Anspielungen zu Wolfenstein, Fallout, Counter-Strike, aber auch Der Herr der Ringe, Harry Potter und Star Wars. Ihr könnt Sven beim Aufbauen eines Möbelstücks helfen, das sich als Portal zu einem Ikea-Lagerraum entpuppt. Oder ihr aktiviert zwei Windräder an einer Villa, die dann mit der Aufschrift „Space Sux“ in die Lüfte steigt und im Inneren neben einem Twitter-Symbol einen gewissen Herrn „Snusk“ grüßt. Mein Favorit ist aber das nachgestellte P.T.-Level, das sich im großen Umfang wie die Silent-Hill-Demo spielt, aber mit dem typisch humorvollen Goat-Simulator-Touch.

Je mehr Quests, Events oder Herausforderungen, genannt Instinkte, ihr abschließt, desto mehr Erfahrungspunkte bekommt ihr, die ihr zum Freischalten von Kostümen nutzen könnt. Manche haben eine bestimmte Funktion: Der Jetpack lässt euch unkontrolliert durch die Lüfte gleiten, die Turnschuhe befehligen jedem Menschen, Sport zu machen, und die Arche kann verschiedene Tiere auf der Stelle spawnen lassen. Ihr könnt auch in die Haut von anderen Tieren und Wesen schlüpfen, zum Beispiel ein trampelndes Nashorn oder ein skatender Hai namens … Tony Shark.

Und dann gibt es noch viele Kostüme ohne Effekt: Die Handtasche trägt den Gewöhnlich-Stempel, während die viel teurere „Le Handtasche“ ein epischer Gegenstand ist – beide sehen gleich aus und haben keine Funktion. Ich liebe dieses Spiel.

Ein gewöhnlicher Tag im Goat Simulator 3. (Bildquelle: Coffee Stain Publishing)

Selbst Bugs – oder zumindest die meisten Bugs – sorgen für viele Lacher. Während andere Spiele in einem katastrophalen Zustand herauskommen und den Spielspaß verderben, schafft es Goat Sim 3 mit seiner bewusst „trashigen“ Technik in der Regel für mehr Spaß zu sorgen. Kein Wunder also, dass der Kommentar „Bitte fixt nicht euer Spiel“ unter einem Video zu Goat Simulator 3 viele Likes kassiert hat.

Koop: Spielt in einer Herde!

In Goat Simulator 3 könnt ihr nicht nur im lokalen Koop, sondern auch online mit bis zu drei weiteren Ziegenfreunden die Insel und ihre Bewohner terrorisieren. Leider gibt es kein Crossplay, könnte aber noch folgen. Im Gespräch mit dem Entwickler habe ich aber erfahren, dass andere Dinge gerade eine größere Priorität haben.

Wenn ihr dennoch die Möglichkeit habt, gemeinsam zu spielen, dann tut das. Denn in einer Herde macht es doppelt so viel Spaß, Ärger zu stiften. Außerdem gibt es dieses Mal sieben Minispiele, wie Hufball, Auto-Derby oder Requisitenjagd. Letzteres hat mir besonders Spaß gemacht, denn es gibt einen Sucher, während der Rest sich als irgendein Objekt tarnen und verstecken muss. Und das Großartige an diesen Minispielen ist: Ihr könnt sie von überall auf der Insel starten.

Hoffentlich kommen weitere Minispiele per Updates. (Bildquelle: Coffee Stain Publishing)

Aber Goat Simulator 3 ist nicht für jeden

Braucht ein Spiel eine mitreißende Story oder abwechslungsreiches Gameplay, um ein unterhaltsames Produkt zu sein? Nein, ich finde nicht und das beweist mir der Goat Simulator 3. So wie ich von einem Horrorspiel in erster Linie eine gruselige Atmosphäre und viele Schocker erwarte, möchte ich von einem humoristischen Sandbox-Spiel wie Goat Simulator 3 unterhalten und zum Lachen gebracht werden. Und genau das schafft der Ziegensimulator, ohne langweilig zu werden.

Aber wem das Entdecken und Herumblödeln allein oder mit Freunden nicht ausreicht, wem der erste Goat Simulator kein bisschen Spaß gemacht hat, der wird vermutlich auch mit Goat Sim 3 keine Freude finden.

Goat Simulator 3 ist seit dem 17. November für PS5, Xbox Series X|S und PC für 30 EUR erhältlich.

Fazit: Goat Simulator 3