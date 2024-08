A Quiet Place: The Road Ahead – Release-Datum durch Sony geleakt

A Quiet Place: The Road Ahead basiert auf der beliebten Filmreihe und spielt zeitlich vor dem ersten Film. In dem Spin-off erleben Spieler die Reise einer jungen Frau, die inmitten zwischenmenschlicher Familienkonflikte eine heimtückische Apokalypse überstehen und gleichzeitig mit ihren eigenen inneren Ängsten fertig werden muss. Gleichzeitig müssen diese in einer von außerirdischen Kreaturen heimgesuchten Welt ums Überleben kämpfen. Diese Wesen jagen ausschließlich mit ihrem extrem empfindlichen Gehör, was bedeutet, dass der Spieler gezwungen ist, sich geräuschlos fortzubewegen und die Umgebung lautlos zu erkunden.

