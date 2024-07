Atlas Fallen: Reign of Sand – New Game Plus wird im Trailer vorgestellt

Am 06. August erscheint „Atlas Fallen: Reign of Sand“, das umfassende Update für das Action-RPG von Deck13. Mit an Bord ist die New Game Plus-Option, nach der die Spieler schön länger fragen.

Der New Game Plus-Modus in „Atlas Fallen“ kommt recht klassisch daher. Spieler können ihre Ausrüstung, Materialien und Charakterentwicklung in ein neues Spiel übernehmen. Der NG+-Modus enthält aber auch neue Feinde, neu angeordnete Feind-Spawns, Gegenstände und Waffen-Upgrades und bietet so ein frisches und herausforderndes Erlebnis​.

Wiederkehrende Spieler können sich zudem am neuen Schwierigkeitsgrad „Nyaals Albtraum“ versuchen. Dieser stellt eine intensive Herausforderung dar und ermöglicht es den Spielern, ihre Fähigkeiten gegen die ganze Macht des Sonnengottes zu testen​.

Das Update, einschließlich der New Game Plus-Update, wird für alle bestehenden Besitzer von „Atlas Fallen“ kostenlos sein. Einen Überblick zu „Atlas Fallen: Reign of Sand“ gibt es noch einmal hier.