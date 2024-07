Borderlands 4: Ankündigung lässt nicht mehr lange auf sich warten

„Ich konnte nicht verbergen, dass wir an vielen Dingen arbeiten, und zwar an großen Dingen“, so Pitchford.„Ich bin zuversichtlich, dass unsere Fans mit dem nächsten Videospielprojekt sehr, sehr zufrieden sein werden, wenn wir bereit sind, es anzukündigen. Und ich sage euch, wir werden die Leute nicht lange warten lassen, bis wir es ankündigen.“

Neben dem bald startendem Kinofilm läuft die Produktion von Borderlands 4 derzeit auf Hochtouren, von dem der Gearbox CEO Randy Pitchford glaubt, dass die Fans sehr, sehr glücklich mit dem Spiel sein werden. Das sagte Pitchford im Interview mit GamesRadar , in dem er zugibt, dass er die Dinge gar nicht so sehr verheimlichen kann.

Gearbox deutet erneut die Ankündigung von Borderlands 4 in naher Zukunft an, auf die sich Fans schon jetzt freuen können.

