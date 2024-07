Star Wars Outlaws: Neues Behind-the-Scenes Video widmet sich der Unterwelt

Star Wars Outlaws erscheint am 30. August für PS5, Xbox Series X|S und PC. Laut aktueller Berichte soll das Spiel einen deutlich besseren Eindruck machen, als in den letzten Previews. Dafür sprechen auch die aktuellen Spielszenen, die hier im Video zu sehen sind.

Die Unterwelt von Star Wars Outlaws besteht nicht nur aus Schmugglern und Kopfgeldjägern, sondern auch aus komplexen Netzwerken von Verbrechersyndikaten, die in der gesamten Galaxis operieren. Die Protagonistin Kay trifft währenddessen auf bekannte Figuren wie Jabba the Hutt, aber auch neue Fraktionen wie den Ashiga Clan. Der Clan lebt auf dem Eisplaneten Kijimi und operiert mit einem strengen Ehrenkodex und einer hierarchischen Struktur, die vom Schwarmbewusstsein der Melitto-Spezies inspiriert ist. Sie kontrollieren verschiedene Aspekte der Unterwelt von Kijimi und betreiben Aktivitäten wie Schmuggel, Erpressung und Waffenherstellung. Diese Fraktion verleiht dem Spiel Tiefe und stellt eine einzigartige Herausforderung für die Protagonistin Kay Vess dar. Massive Entertainment hat eng mit Lucasfilm zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die Darstellung dieser Unterwelt den etablierten Kanon respektiert und erweitert.

What do you think?