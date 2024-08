Halloween: Neues Spiel mit Horror-Ikone Michael Myers in Entwicklung

Laut einem aktuellen Bericht von IGN arbeitet Boss Team Games, der Entwickler hinter Evil Dead: The Game, an zwei neuen Projekten im Halloween-Universum. Die Horror-Ikone Michael Myers kehrt darin in die Videospiellandschaft zurück, allerdings werden die genauen Details noch zurückgehalten.

Das offenbar größere Projekt entsteht mithilfe der Unreal Engine 5 und wird zusammen mit John Carpenter, dem legendären Regisseur des Originals von Halloween aus dem Jahr 1978, entwickelt. In einem ersten Statement erklärt dieser:

„Da ich selbst ein großer Gamer bin, freue ich mich sehr, Michael Myers in diesem Spiel wieder zum Leben zu erwecken, und ich hoffe, euch eine Heidenangst einzujagen.“

Carpenter soll für die richtige Atmosphäre sorgen

Die Tatsache, dass Carpenter so eng in die Entwicklung des Spiels eingebunden ist, verspricht jedenfalls eine authentische und furchterregende Erfahrung für Fans des Horror-Klassikers. Boss Team Games versichert indes, dass die Spieler in beiden kommenden Titeln einige ikonische Momente aus dem Film nacherleben und klassischen Charaktere begegnen werden.

Das einzige bisher veröffentlichte offizielle Halloween-Spiel stammt aus dem Jahr 1983 und war eine Adaption für das Atari 2600 von Wizard Video. Dieses seltene Stück Videospielgeschichte wird zusammen mit der Atari-2600-Version von The Texas Chainsaw Massacre als Sammlerstück betrachtet. Das neue Projekt könnte also einen bedeutenden Schritt für Halloween-Spiele darstellen und die Lücke schließen, die seit den frühen 80er Jahren besteht.

Die Entwicklung der neuen Halloween-Spiele scheint derzeit am Anfang zu stehen, weshalb weitere Informationen erst in einigen Monaten erwartet werden.