Chernobylite 2: Exclusion Zone für 2025 angekündigt

Jeder Kollege in seinem Team ist zudem ein potenzieller Mentor, bereit, sein Wissen und seine Fähigkeiten weiterzugeben. So formt man sein Team und entdeckt die einzigartigen Stärken und Talente, die jeder Einzelne einbringt. Die Herausforderung besteht darin, das Vertrauen der anderen zu gewinnen und ihr volles Potenzial zu entfalten. Die Sperrzone ist ein dynamisches Schlachtfeld, das sich täglich verändert und auf jede eurer Entscheidungen reagiert. Bleibt die Frage, kann man auf diese Veränderungen schnell genug reagieren?

Über die Story verrät der Entwickler so viel, dass die Spieler in der Rolle eines Planewalkers durch Parallelwelten reisen und auf der Suche nach dem wertvollen, energiereichen Material Chernobylite sind. Gefangen in der gefährlichen Zone und bedroht von albtraumhaften Kreaturen, müssen sie ums Überleben kämpfen und die wenigen verbliebenen Überlebenden vereinen.

