Red Dead Redemption: PlayStation Store wirbt für PC-Version

Die Beschreibung spricht außerdem von einigen Extras, einschließlich der vollständigen Singleplayer-Erlebnisse beider Spiele, plus die Bonusinhalte der Game of the Year Edition, alle Upgrades der Konsolenversion 2023 sowie PC-spezifische Verbesserungen, darunter die Unterstützung höherer Auflösungen und Bildraten, mehrerer Displays und anderem Zubehör. Darunter zählt auch die Möglichkeit, das Spiel mit Tastatur und Maus zu spielen oder verschiedene Controller anzupassen, um die Zugänglichkeit zu erhöhen. Zudem unterstützt Red Dead Redemption räumlichen 3D-Sound. Mit „beider Spieler“ ist die Undead Nightmare-Erweiterung gemeint, dafür entfallen in der PC-Version sämtliche Multiplayer-Features.

Die Beschreibung im PlayStation Store wurde um einen neuen Satz ergänzt, in dem ganz deutlich davon gesprochen wird, dass sich Red Dead Dead Redemption erstmals auf dem PC erleben lässt. Ob es sich dabei um einen Fehler handelt, ist unklar, auf den ersten Blick wirkt es allerdings so, als sei hier jemand einfach zu früh dran gewesen.

