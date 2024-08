Shadows of Doubt: Spannender Noire-Krimi hat einen Termin

„Shadow of the Doubt“ erscheint zunächst als Release-Version 1.0 und wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Die Spieler erwartet in „Shadows of Doubt“ ein spannendes und tiefgründiges Krimi-Drama in einer düsteren, dystopischen Zukunft. Diese tauchen in eine vollständig simulierte Welt ein, die von Hunderten von Bürgern bevölkert wird, jeder mit seinem eigenen Namen, Beruf, Zuhause und Tagesablauf. Jeder Fall bringt neue Täter, Hinweise und Herausforderungen mit sich, die die Ermittlungsfähigkeiten auf die Probe stellen.

