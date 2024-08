Test Drive Unlimited Solar Crown: Closed Beta für Vorbesteller gestartet

Die mit Spannung erwartete Closed Beta von Test Drive Unlimited Solar Crown (TDU Solar Crown) hat begonnen, zu der Entwickler KT Racing und Publisher Nacon alle Vorbesteller des MMO-Racers einladen.

Das Angebot richtet sich diesmal an Spieler, die sich für eine der speziellen Editionen entschieden haben, darunter die digitale Gold-Edition, die Collector’s Edition oder die Streets- und Sharps Edition. Diese Spieler haben nun die Möglichkeit, bis zum 30. August die Insel Hongkong in virtuellen Rennen zu erkunden – eine der letzten Möglichkeiten vor dem Release des Spiels. Ob es eine offene Beta-Phase geben wird, ist nicht bekannt.

Inhalte und Umfang der Closed Beta

Die Closed Beta-Version ist identisch mit der VIP-Beta, die bereits eine beeindruckende Vielfalt an Inhalten bot. Spieler können in den ersten 15 Fortschrittsstufen ihren Ruf aufbauen, sich in insgesamt 9 der 14 Bezirke von Hongkong Island austoben, sich den Streets oder Sharps anschließen und weitere Eindrücke vom Gameplay sammeln.

Ein Highlight der Beta ist zudem die Möglichkeit, aus 16 verschiedenen Fahrzeugen zu wählen, die bei verschiedenen Händlern erworben werden können. Zusätzlich dazu stehen 11 weitere Modelle zur Verfügung, die für Probefahrten genutzt werden können. Diese breite Auswahl ermöglicht es den Spielern, bereits frühzeitig ihre Favoriten zu testen und das Fahrgefühl der unterschiedlichen Modelle zu erleben.

Technische Einschränkungen der Beta-Version

Trotz des umfangreichen Inhalts gibt es in der Beta-Version einige technische Einschränkungen, die von den Entwicklern erst zum offiziellen Release nachgereicht. Derzeit unterstützt die Beta lediglich eine Bildrate von 30 FPS, was für ein flüssiges Spielerlebnis in Rennspielen nicht unbedingt optimal ist. Der geplante Performance-Modus, der eine Bildrate von 60 FPS bei einer Auflösung von 1080p bietet, folgt erst zum Release. Spieler, die auf diese flüssigere und leistungsstärkere Option warten, müssen sich somit bis zum offiziellen Verkaufsstart am 5. September 2024 gedulden.

Die Closed Beta-Build ist weiterhin nicht auf dem aktuellen Stand und bereits mehrere Wochen alt. KT Racing hat spätestens zum Release allerdings ein technisches Upgrade in Aussicht gestellt, auf das es hier eine Vorschau gibt. Eindrücke aus der VIP Beta lassen sich ergänzend in unserer Preview zu Test Drive Unlimited Solar Crown nachlesen.