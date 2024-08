Vorschau: Test Drive Unlimited Solar Crown – Mehr als nur ein Rennspiel

Die „Test Drive Unlimited“-Reihe kehrt im September als „Test Drive Unlimited Solar Crown“ nach über einem Jahrzehnt zurück und versucht dort anzuknüpfen, wo das Original „Test Drive Unlimited“ damals endete. Die aktuell laufende Closed-Beta-Phase bot jetzt erstmals einen ausführlichen Einblick in die PS5 und Xbox Series X|S Version und beweist eindrucksvoll, dass der MMO-Racer vor allem langjährige Fans begeistern kann. Wo es hingegen noch hakt, verraten wir euch in unserer Vorschau.

In „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ tauchen die Spieler in das pulsierende Leben Hongkongs ein, einer Metropole der Superlative, in der das prestigeträchtige Solar-Crown-Rennen stattfindet und rivalisierende Clans um die Vorherrschaft auf den Straßen kämpfen. Das Ziel ist einfach: Sei der Beste – nicht nur für dich, sondern auch für deinen Clan und dessen Ruf. Der Weg dorthin ist ebenso klar: Fahre so schnell und so gut wie möglich. Die offene Welt Hongkongs bietet dafür eine beeindruckende Kulisse und ein riesiges Straßennetz, um die meist luxuriösen Fahrzeuge an ihre Grenzen zu bringen. Mit jedem Kilometer, den man zurücklegt und jeder Kurve, die man meistert, kommt man seinem Ziel näher, sich den Respekt der Clans zu verdienen und in der Hierarchie aufzusteigen. Abseits der Straße erlebt man zudem ein Luxusleben zwischen Autos, Partys und Lifestyle, während ausgedehnte Fahrten über die Insel und ins Outback für entspannte Momente sorgen.

Lamborghini: Dein erstes Luxusauto in Test Drive Unlimited Solar Crown

Grenzenlos auf Hongkong Island unterwegs

Die Closed-Beta-Phase bietet an sich unbegrenzte Spielzeit, allerdings nur bis zum Reputations-Level 16, das ich nach ca. 5 Stunden erreicht habe. In dieser Zeit konnte ich die nördlichen Küstenbezirke rauf und runter fahren, etwa 30 Events abschließen und ein wenig das Inselinnere erkunden, wo Cross-Country-Rennen möglich sind. Das entsprach etwa 15 % des gesamten Straßennetzes. Ab einem gewissen Level schaltet unser KI-Assistent immer mehr Events und Rennen frei, aber man kann selbst entscheiden, wie und wann man diese angehen möchte. Das können einfache Rennen von A nach B sein, Rundkurse, Geschwindigkeitsmessungen, Zeitrennen, aber auch Erkundungsmissionen – das Aufsuchen von HQs, bestimmten Autodealern etc. Sobald man sich einem Clan – den Sharps oder Streets – angeschlossen hat, kommen spezifische Domination-Events hinzu, die sich auf den Ruf des jeweiligen Clans auswirken. Ferner können sich Spieler jederzeit per Lichthupe zu einem spontanen Rennen herausfordern und dieses für sich oder ihren Clan bestreiten. Die beliebte Wracksuche ist auch in „Test Drive Unlimited Solar Crown“ vertreten und führt nicht selten an Orte abseits der Straße. Hat man alle Wracks innerhalb eines Distrikts gefunden, winkt ein kostenloses Auto. Die Essenz des Test Drive-Erlebnisses besteht laut KT-Racing oft darin, einfach ohne Ziel loszufahren und sich überraschen zu lassen, was hinter der nächsten Kurve auf einen wartet.

Viel Liebe ist in das Interieur geflossen

Ein Traum für Fans von Luxusautos

Angenehm überrascht hat mich das Fahr-Feeling, das bis zuletzt bemängelt wurde und häufig den kritischsten Punkt in einem Rennspiel darstellt. In „Test Drive Unlimited Solar Crown“ macht einfach Spaß, sich hinter das Steuer zu klemmen, Gas zu geben und das richtige Gefühl für das Auto zu bekommen, um es anschließend komplett auszureizen. Für mich fühlte sich bis jetzt jedes Fahrzeug griffig an, verlor auch bei hohen Geschwindigkeiten nicht die Kontrolle und bot trotzdem seine Eigenheiten, die jedes Mal aufs Neue ausgetestet werden müssen. Wie der Name der Serie schon sagt: Es ist vorab immer eine Probefahrt möglich. Ein Off-Roader fühlt sich nun mal ganz anders an, als ein Nissan 370Z, während jedes Tuning seines Fahrzeugs einen spürbaren Effekt nach sich zog. Das richtige Geschwindigkeitsgefühl kommt in „Test Drive Unlimited Solar Crown“ vor allem auf den ewig langen Highways auf, wo sich der recht sportliche Alpine A110 Legende wie ein Traum anfühlt, wenn die Tachonadel am Anschlag beginnt zu zittern. Diesen Aspekt macht „Test Drive Unlimited“ jeher aus, den ich so noch in keinem anderen Rennspiel erleben konnte. Erneut zeigt sich auch, dass trotz des Arcade-Charakters sauberes Fahren in „Test Drive Unlimited Solar Crown“ oft lohnenswerter ist und schneller zum Ziel fühlt, als wilde Autoschlachten auf der Straße.

Für Erfolge gibt es ganz klassisch Credits zu verdienen, die in erster Linie für neue Fahrzeuge oder das Tuning ausgegeben werden können. Das dauert mitunter seine Zeit, denn Luxusautos haben nun mal Luxuspreise, und sich diese wirklich zu verdienen, ist ein absolut befriedigendes Gefühl in „Test Drive Unlimited Solar Crown“. Das hat gleichzeitig den Effekt, dass man sein möglicherweise teuer aufgerüstetes Fahrzeug nicht so schnell wegwirft oder eintauscht und eine echte Bindung zu diesem aufbaut. Wer am Ende nicht völlig pleite ist, kann seine Credits auch in das eigene Aussehen oder seinen Lifestyle investieren. Der Handel mit Immobilien, wie im ersten „Test Drive Unlimited“ wird möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht. Vorerst müssen sich alle Spieler mit einem Apartment und einer Garage im Solar Crown Hotel zufriedengeben. Laut KT Racing möchten diese alle 3 Monaten neue Features integrieren, wobei die Wunschliste der Spieler schon jetzt recht lang ist. Für meinen Part sollte vor allem der Lifestyle-Part weiter ausgebaut und mehr Aktivitäten ermöglicht werden, denn das ist es, was „Test Drive Unlimited“ absolut einzigartig macht.

Cross-Country Rennen in Test Drive Unlimited Solar Crown

Grafisch etwas hin- und hergerissen

Bisher nicht ganz so glücklich bin ich bin der visuellen Präsentation von „Test Drive Unlimited Solar Crown“, das im aktuellen Zustand viel Luft nach oben bietet. Auch wenn es sich hier bisher nicht um die finale Version handelt, zeigt sich deutlich, dass der Racer nicht ganz den aktuellen Stand der Dinge erreichen wird – vor allem nicht im direkten Vergleich mit „The Crew Motorfest“, der derzeitigen Konkurrenz. Es ist sicherlich keine Katastrophe, aber nicht unbedingt das, was man in dieser Generation für machbar erwartet. Im Gegensatz zu „The Crew Motorfest“ verfolgt „Test Drive Unlimited Solar Crown“ einen authentischeren Ansatz, der visuell greifbarer wirkt und nicht wie ein großer Spielplatz für Autos wie in „The Crew“. Dies wird zum Teil mit einem seltsamen Filter versucht, der eine Art Filmkorn über die Texturen legt und sie unsauber erscheinen lässt. Im derzeitigen Zustand kann ich damit leben, hoffe aber noch auf ein Upgrade in der finalen Version oder im Post-Launch-Support, zumal die Beta schon den Grafikmodus mit 1440p bietet. Insgesamt ist man ein wenig hin- und hergerissen, ob das letztendlich ausreichen wird oder nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sich vor allem ganz neue Test Drive-Spieler damit schwertun werden. Gilt insbesondere auch für die Charaktere im Spiel, die auf mich wie steife PlayStation Home-Avatare wirken. Sonst wird ja auch nicht mit Details gespart, einschließlich 6 Driving-Kameras, vollständigen Interieurs usw.

Hämmernde Clubsounds gibt es im HQ der Streets

Absolut lobenswert ist dafür wieder der Soundtrack, der sich über verschiedene Radiokanäle abspielen lässt. Von Clubmusic, über Rock, bis hin zu Retro ist alles vertreten und macht das Fahren über die Insel zu einer entspannten Tour, bei der man den nächsten aufregenden Fotospot finden möchte. Auch das ist „Test Drive Unlimited Solar Crown“ – einfach mal die Seele baumeln lassen und entspannt dem Sonnenuntergang entgegenfahren.

Ersteindruck

„Die Beta-Phase zu „Test Drive Unlimited Solar Crown“ zeigt vor allem, dass es KT Racing geschafft hat, den Geist des original „Test Drive Unlimited“ einzufangen. Der Schauplatz ist zwar ein anderer, fühlt sich aber dennoch sehr vertraut und ähnlich an. Das Konzept aus Rennen und Lifestyle kommt wunderbar zur Geltung, während die rivalisierenden Clans eine frische Komponente einbringen. Technisch sollte der Entwickler allerdings noch eine Schippe drauflegen, insbesondere was die visuellen Aspekte betrifft, um auch ganz neue Spieler zu erreichen. Langjährige Fans werden vermutlich trotzdem sehr glücklich mit „Test Drive Unlimited Solar Crown“ sein.“

Einschätzung: Gut, mit Luft nach oben!