Concord: Für 20 EUR mehr könnt ihr im Early Access starten

Firewalk Studios und Sony haben die Startzeiten für ihren Live-Service-Shooter „Concord“ bestätigt, der eine Early Access-Phase bieten wird. Diese gibt es aber nur gegen einen Aufpreis.

Wer bereitwillig die Digital Deluxe Edition erwirbt, kann ab dem 20. August um 19 Uhr in „Concord“ loslegen. Der offizielle Release findet am 23. August zur selben Zeit statt. Allerdings kostet die Digital Deluxe Edition auch 20 EUR mehr, was angesichts des erwarteten Flops des Spiels möglicherweise etwas riskant ist.

Um den Early Access-Start nicht zu verpassen, ist ab sofort der Pre-Load von „Concord“ auf PS5 möglich.

Early Access starts on August 20th. Are you ready? 👀 pic.twitter.com/hGCaJAbvVL — Concord (@PlayConcord) August 13, 2024

Der Crew-Builder in Concord

Um sich auf den Start von „Concord“ vorzubereiten, stellt Sony heute den Crew-Builder vor. Mit diesem System können Spieler eigene Freegunner-Crews erstellen, ähnlich wie in einem Deck-Builder-Spiel.

Jeder Freegunner bietet verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Modifikationen, was eine Vielzahl an taktischen Möglichkeiten und einen an die persönlichen Vorlieben angepassten Spielstil ermöglicht. Die Crew muss dazu aus fünf einzigartigen Freegunners bestehen, es können jedoch bis zu drei Kopien beliebiger Freegunner-Varianten ausgewählt werden, die am besten zu seinem Teamaufbau, den gespielten Modi oder eurem allgemeinen Spielstil passen.

Der Crew-Builder ermöglicht es so, individuelle Kampfstrategien zu entwickeln und andere Charaktere auszuprobieren, um deren taktische Möglichkeiten zu erkunden. Zudem fördert der Crew-Builder, dass verschiedene Rollen in euren Crews eingesetzt werden können. Anstelle von traditionellen Genre-Rollen wie Tank oder Support sind alle Freegunners in „Concord“ darauf ausgelegt, hohen Schaden zu verursachen und in Gefechten effektiv zu agieren. Die Charaktere werden durch eine von sechs Rollen definiert und beeinflussen das Kampfgeschehen auf verschiedene Weisen – sei es durch die Kontrolle von Sichtlinien, das Halten eines Bereichs auf dem Schlachtfeld oder das Flankieren von Gegnern.

Wer eine ausgewogene Crew aus Freegunners mit verschiedenen Rollen zusammenstellt, kann zudem von besonderen Effekten profitieren, den sogenannten „Crew-Boni“. Sobald während eines Matches Freegunners unterschiedlicher Rollen besetzt werden, erhalten diese besondere Vorteile, die die Mobilität erhöhen, den Waffenrückstoß reduzieren, Abklingzeiten verkürzen oder andere positive Effekte.

Der Crew-Builder, die Ersatzslots, die Freegunner-Varianten und die Crew-Boni bieten somit eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Crews in „Concord“ zu optimieren und mit zunehmender Erfahrung weiter zu verbessern. Diese Elemente, zusammen mit dem Freischalten neuer Freegunner-Varianten und den regelmäßig eingeführten neuen Freegunners, fördert die Entwicklung eines dynamischen Metagames, das sich kontinuierlich weiterentwickelt.

Was einen nach dem Launch von „Concord“ erwartet, hat Sony am gestrigen Dienstag in der Post-Launch-Roadmap enthüllt.