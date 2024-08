Concord: Season 1 setzt umgehend auf die Live-Service-Schiene

Sony betont in diesem Zusammenhang, dass alle verfügbaren Items rein kosmetischer Natur sind. Das bedeutet, dass sie keinerlei Einfluss auf das Gameplay oder die Spielmechanik haben. Ziel dieses Shops ist es, den Spielern mehr Möglichkeiten zur Personalisierung zu bieten und den Spaß am Spiel zu steigern, ohne das Gleichgewicht oder die Fairness des Spiels zu beeinflussen. Die Einführung des Shops hat natürlich auch den Hintergrund, eine zusätzliche Einnahmequelle für das Spiel zu schaffen und gleichzeitig den Spielern mehr kreative Freiheit bei der Gestaltung ihrer Spielerfahrung zu ermöglichen.

