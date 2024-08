Dragon Ball: Sparking! ZERO – Trailer enthüllt Cyborg- & Cell-Saga

Dragon Ball: Sparking! ZERO erscheint am 11. Oktober für PS5, Xbox Series X|S und PC.

Die Cyborg- und Cell-Sagas sind zentrale Handlungsstränge in Dragon Ball Z, in denen die Z-Kämpfer gegen von Dr. Gero erschaffene Cyborgs kämpfen. Dr. Gero, der Mastermind hinter der Cyborg-Saga, hat seine Schöpfungen entwickelt, um die Z-Kämpfer zu besiegen. Der ultimative Feind dieser Arcs ist jedoch Cell, eine mächtige Lebensform, deren einziges Ziel es ist, Son-Goku und seine Verbündeten auszulöschen.

Bandai Namco enthüllt mit einem weiteren Trailer zu Dragon Ball: Sparking! ZERO die Cyborg- & Cell-Saga, in der Trunks‘ Ankunft bis zu Cells Niederlage im Mittelpunkt steht.

What do you think?