Assassin’s Creed Shadows: Die richtige Balance zwischen Entwicklungszeit und Qualität

Grappling hook, flips… Move swiftly across rooftops with Naoe’s new parkour moves. #AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/t4c2xEhFje

Die längere Entwicklungszeit ermöglicht es dem Team auch, sich eingehender mit der Ästhetik und Immersion des Spiels zu beschäftigen. Dazu gehört insbesondere das Beseitigen von Fehlern und das Verfeinern der grafischen Details. „Assassin’s Creed Shadows“ spielt in der historischen Umgebung von Japan, und die Entwickler müssen viel Zeit aufwenden, um diese Welt authentisch nachzubilden. Onnée verdeutlicht, wie komplex dieser Prozess ist: „Wir versuchen, ein Spiel zu erstellen, das so authentisch wie möglich ist. Darauf sind wir stolz, und das ist auch ein sehr langer Prozess.“

What do you think?