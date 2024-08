DOOM: The Dark Ages – Berichte über Neuerungen am Glory-Kill-System

Auf der QuakeCon 2024 hat id Software exklusive Gameplay-Szenen des kommenden Shooters „DOOM The Dark Ages“ präsentiert, die nur einem ausgewählten Publikum zugänglich waren. Damit enthüllt der Entwickler spannende Neuerungen und Änderungen, die unter anderem das Glory-Kill-System und die Waffen betreffen.

Im Gegensatz zu „DOOM Eternal“, wo Glory Kills oft von geskripteten Animationen bestimmt wurden, setzt „The Dark Ages“ auf mehr Spielerfreiheit. Dieses neue System ermöglicht es einem, selbst zu entscheiden, wie und wann sie ihre Glory Kills durchführen. Dies soll die Dynamik des Spiels erhöhen und den Spielern mehr Kontrolle über die Action geben.

Ein weiteres wichtiges Update betrifft die Bewegung und das Springen im Spiel. Laut den Anwesenden vor Ort fällt das Movement weniger „vertikal“ als in seinen Vorgänger aus. Das Springen fühlt sich schwerer und weniger flexibel an, was einige mit dem Gefühl der Power Armor aus „Fallout 4“ vergleichen. Diese Änderung könnte darauf abzielen, das Gameplay strategischer zu gestalten und den Spielern eine andere Art der Bewegung und Kampfstrategie zu bieten.

DOOM-Waffen auf dem nächsten Level

„DOOM The Dark Ages“ wird zudem mit drei neuen Nahkampfwaffen ausgestattet. Der Dreschflegel sammelt Munition von besiegten Gegnern, während die Fäuste in der Lage sind, Kettenblitze zu erzeugen, die mehrere Feinde gleichzeitig schädigen können. Der Streitkolben ist eine weitere Neuheit, die den Spielern zusätzliche Kampfoptionen bietet und die Vielfalt der Nahkampf-Mechaniken im Spiel erweitert.

Ein besonderes Highlight der gezeigten Demo war ein riesiger Mech, der sowohl mit seinen bloßen Fäusten als auch mit einer mächtigen Kanone kämpft. Dieser Mech kann spezielle Glory Kills ausführen, was die intensiven Kämpfe im Spiel weiter aufpeppen dürfte. Die Integration solcher mächtigen Gegner zeigt, dass „DOOM“ The Dark Ages“ auch bei den Bosskämpfen neue Maßstäbe setzen will.

Der Shooter erscheint voraussichtlich 2025 für PS5, Xbox Series X|S und PC. Wichtig zu betonen ist, dass noch keine dieser Informationen von id Software offiziell bestätigt wurden. Einiges davon deckt sich allerdings mit der damaligen Ankündigung von „Doom: The Dark Ages“.