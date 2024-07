Concord: Solo-Mode, Maps & kostenlose Post-Launch-Inhalte angekündigt

Abschließend schreibt der Entwickler, dass Concord mit einer umfangreichen Auswahl an Karten starten wird. Die Rede ist von 12 verschiedene Karten, darunter 5 Karten aus der Beta. Diese sind so konzipiert, dass sie unterschiedliche Spielerlebnisse und Strategien bieten. Weitere Karten folgen im regulären Post-Launch Support.

Zuvor wurde außerdem bestätigt, dass es wöchentlich neue Story-Vignetten geben wird, mit denen die Geschichte von Concord erzählt wird. Dies geschieht wohl in der Art, wie es Apex Legends mit seinen Helden handhabt. Angesichts des wöchentlichen Rhythmus der Cutscenes ist anzunehmen, dass die Vignetten eher kurz und prägnant sein werden.Die Geschichten könnten sich auf die verschiedenen Spielmodi, Charaktere oder Ereignisse im Spiel beziehen und so das Spielerlebnis bereichern.

Ferner wurde bestätigt, dass Concord zum Start einen Singleplayer-Trainingsmodus haben wird. Das ist für Spieler die Gelegenheit, um sich mit den Spielmechaniken und Helden vertraut machen, bevor sie sich in den kompetitiven Mehrspielermodus stürzen. Obwohl das Spiel zum Start keine Singleplayer-spezifischen Modi wie Free-For-All bieten wird, haben die Entwickler aufgrund des Community-Feedbacks Interesse daran bekundet, in Zukunft weitere Modi hinzuzufügen.

Firewalk Studios hat in einer Serie von Tweets bestätigt, dass es keinen Battle Pass geben wird. Stattdessen werden die Spieler im Spiel Fortschritte machen und Belohnungen freischalten, indem sie einfach spielen, Herausforderungen meistern und ihre Charaktere aufleveln. Dies ist eine deutliche Abweichung von der Norm in der Spielebranche, in der Battle Passes zu einer gängigen Monetarisierungsstrategie geworden sind. Anstatt sich auf einen Battle Pass zu verlassen, wird sich Concord darauf konzentrieren, kostenlose Inhalte nach dem Start bereitzustellen, um die Spieler bei der Stange zu halten. Die Entwickler möchten so ein lohnendes Erlebnis schaffen, bei dem die Spieler Anreize zum Spielen und Fortschreiten erhalten, ohne sich unter Druck gesetzt zu fühlen, Geld auszugeben.

