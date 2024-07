Rise of the Ronin: Spielbare Demo im PlayStation Store erschienen

In der „Rise of the Ronin“ Demo können Spieler das erste Kapitel des Samurai-RPG und somit einen Blick in die Welt eines Ronin im Japan des 19. Jahrhunderts erleben. Dies umfasst das tiefgründige Kampfsystem, die Charakterbeziehungen und die allgemeine Atmosphäre des Spiels. Wer sich im Anschluss für den Kauf des Spiels entscheidet, kann seinen erzielten Fortschritt mitnehmen.

Team Ninja und Sony haben überraschend eine spielbare Demo zu „Rise of the Ronin“ im PlayStation Store veröffentlicht .

What do you think?