Apex Legends: EA rückt vom unpopulärem Battles Pass-Plan ab, Kritik bleibt bestehen

EA hat die geplanten Neuerungen beim Battle Pass in Apex Legends zurückgenommen, die den Preis quasi verdoppelt hätten. Stattdessen kehrt der Publisher zum Premium Battle Pass zurück, versucht aber weiterhin mehr Geld damit zu verdienen.

Der größte Streitpunkt war zweifellos die Verdopplung des Preises für den Battle Pass. Viele Spieler fühlten sich von diesem Schritt abgezockt, insbesondere diejenigen, die das Spiel schon lange spielen und bereits viel Geld ausgegeben haben. Die Möglichkeit, zukünftige Battle Pässe mit Apex-Münzen aus dem aktuellen zu kaufen, sollte gestrichen werden. Dies hätte bedeutet, dass Spieler gezwungen wären, für jeden Battle Pass Echtgeld auszugeben, selbst wenn sie bereits viele Apex-Münzen gesammelt haben.

In einem Update auf X erklärt EA, dass sie mit der Season 22 im August zum früheren System zurückkehren werden.

„Ihr habt gesprochen und wir haben zugehört“, schreibt EA auf X. „Mit dem Start der Saison 22 werden wir die Möglichkeit wiederherstellen, den Premium Battle Pass für 950 Apex-Münzen zu bekommen. Wir erkennen an, dass wir die Änderungen am Battle Pass besser hätten handhaben können – das liegt an uns.“ Ihr werdet über den Battle Pass genug Apex-Münzen verdienen können, um zukünftige Pässe zu bekommen.“

An update on our new Battle Pass: pic.twitter.com/ga8NB8cwFB — Apex Legends (@PlayApex) July 24, 2024

Für die Zukunft verspricht EA, dass sie die Dinge zeitnaher, transparenter und konsequenter kommunizieren werden. Die Priorität liegt weiterhin darin, Cheater, Spielstabilität und Updates zur Lebensqualität zu gewährleisten. Ein neues Update wird man daher am 05. August vorstellen. Ganz unfreiwillig war diese Rolle rückwärts nicht. Auf Steam hagelte es unzählige negative Bewertungen, die Spieler dazu genutzt haben, um ihren Frust über die inzwischen abgesagten Pläne abzulassen.

Kritik am Battle Pass bleibt bestehen

Trotz dieser Änderungen am Battle Pass-System bleibt das Kernproblem bestehen: Spieler werden weiterhin dazu gedrängt, hohe Summen für kosmetische Inhalte auszugeben, während grundlegende Probleme wie Cheating und Server-Instabilität unzureichend angegangen werden.

Der Premium Battle Pass kehrt zwar für 950 Apex Münzen zurück, jedoch wurden die Belohnungen drastisch reduziert. Besonders schmerzhaft ist der Verlust von 1.200 Herstellungsmaterialien, die für das Crafting unverzichtbar sind. Zwar gibt es mehr epische Skins und Emotes, doch diese können den Verlust an wertvollen Ressourcen kaum kompensieren.

Die Sache wird noch komplizierter: Statt nur zwei Optionen gibt es jetzt vier verschiedene Battle-Pass-Modelle. Neben dem kostenlosen und dem Premium-Pass (für 950 Apex-Münzen) gibt es noch die kostenpflichtigen Varianten Ultimate (9,99 €) und Ultimate Plus (19,99 €). Da die Season in zwei Hälften aufgeteilt ist, müssen diese Preise pro Hälfte erneut bezahlt werden. Das bedeutet, dass der teuerste Pass (Ultimate Plus) am Ende fast 40 € pro Season kostet. Auf das ganze Jahr gerechnet können so Kosten von fast 160 € entstehen.