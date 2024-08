Metal: Hellsinger VR erscheint im September für PS VR2

Funcom veröffentlicht im September „Metal: Hellsinger VR“ für PlayStation VR2, Meta Quest und SteamVR, nachdem die 2D-Version erfolgreich viele Spieler begeistert hat.

In „Metal: Hellsinger VR“ erleben Spieler die ultimative Verkörperung ihrer inneren Dämonen wie nie zuvor. Die Macht von Hölle und Himmel wird dank VR in ihren Händen spürbar, während sie ein beeindruckendes Arsenal einzigartiger Waffen führen, darunter Zwillingspistolen, eine explosive Armbrust, ein sprechender Schädel und eine teuflische Klinge.

Das Spiel bietet den gesamten, mehrfach ausgezeichneten Original-Soundtrack, der von Metal-Legenden wie Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium) und Alissa White-Gluz (Arch Enemy) mitgestaltet wurde. Der Dream of the Beast-DLC erweitert diesen Soundtrack um zwei kraftvolle Songs von Cristina Scabbia (Lacuna Coil) und Will Ramos (Lorna Shore). Außerdem enthält der DLC die unberechenbare Waffe The Red Right Hand, die rhythmisch feuert.

Zusätzlich umfasst der DLC drei neue Outfits, die nicht nur das Aussehen verändern, sondern auch den passiven Standardeffekt verbessern. Diese Outfits erhöhen die maximale Munition jeder Waffe, wenn man erfolgreich schnell nachlädt.

Das alles lässt sich ab dem 26. September erleben, wenn „Metal: Hellsinger VR“ für PlayStation VR2, Meta Quest und SteamVR erscheint. Einige Eindrücke zum Spiel gibt es in unserem Review der 2D-Version.