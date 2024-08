Gamecom Opening Night Live: Neue Spiele und Premieren bestätigt

Noch gut eine Woche bis zur Gamescom Opening Night, dem großen Eröffnungsevent der diesjährigen Gamescom. Vorab verspricht Moderator Geoff Keighley, dass sich die Gamer auf einige Premieren und Neuankündigungen freuen dürfen.

Dies geht mit der Bestätigung der ersten Titel einher, die während der Gamescom Opening Night zu sehen sein werden. Dazu gehören: Call of Duty: Black Ops 6, Monster Hunter Wilds, Indiana Jones and the Great Circle, Sid Meier’s Civilization VII, Marvel Rivals und Dune Awakening, zu denen er Updates geben wird. Bei Call of Duty: Black Ops 6 ist es zum Beispiel die Premiere der Kampagne, während zu Marvel Rivals neue Helden enthüllt werden.

Neuankündigungen auf der Gamescom

Ferner verspricht Keighley, dass es auch Neuankündigungen geben wird, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass sich Sony hierfür einen Slot gesichert. Da PlayStation offiziell nicht an der Gamescom teilnimmt, nutzen diese oftmals die Gelegenheit der großen Shows, um wenigstens einen Titel zu zeigen. Bestätigt ist inzwischen ein neues Spiel der Tarsier Studios, das diese selbst vor wenigen Tagen angekündigt haben.

Yes, there will be new game announcements. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 13, 2024

Die Opening Night Live findet am 20. August statt, während die Hauptveranstaltung der Gamescom vom 21. bis 25. August in Köln läuft. Die Auftaktshow von Keighley wird um 11:00 Uhr PT / 14:00 Uhr ET / 19:00 Uhr BST / 20:00 Uhr MESZ live gestreamt.