Black Myth: Wukong: Details zur Handlung, Gameplay und mehr geleakt

Es wird auch eine interessante Parallele zu „Sekiro: Shadows Die Twice“ von FromSoftware erwähnt. Die Szenen deuten darauf hin, dass „Black Myth: Wukong“ ähnliche Mechaniken und Herausforderungen bieten wird, die auf Präzision und strategisches Denken setzen. Ferner spielen die „NPC-Interaktionen“ eine zentrale Rolle spielen und können nicht nur die Handlung beeinflussen, sondern auch das Ende des Spiels bestimmen, was dem Spieler eine zusätzliche Schicht an Komplexität und Entscheidungsfreiheit bietet.

Ein besonders interessantes Detail, das aus dem Leak hervorgeht, ist die Präsenz von Prinzessin Iron Fan, einer bekannten Bösewichtin aus dem klassischen Werk. Prinzessin Iron Fan, bekannt für ihre magischen Fähigkeiten und ihre Rolle als Gegnerin von Sun Wukong, dem Hauptcharakter des Spiels, wird somit voraussichtlich eine bedeutende Rolle in der Handlung von „Black Myth: Wukong“ einnehmen. Ihr Auftreten im Spiel deutet darauf hin, dass die Story icht nur die mythologischen Elemente aufgreift, sondern auch tief in die berühmte Geschichte eintaucht, die für viele Kulturen von Bedeutung ist.

What do you think?