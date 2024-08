Black Myth: Wukong – Finaler Trailer vor dem Release

Black Myth: Wukong ist eine beeindruckende Mischung aus actionreicher Kampfmechanik, umfangreicher Erkundung und einer fesselnden Geschichte. Spieler schlüpfen in die Rolle von Sun Wukong, dem legendären Affenkönig, und erleben seine epischen Abenteuer in einer reichhaltigen, offenen Welt, die von der chinesischen Mythologie inspiriert ist. Mit beeindruckenden Grafiken hebt sich Black Myth: Wukong insbesondere durch seine visuelle Pracht und seine tiefgründige Erzählweise hervor, die die Spieler in eine faszinierende, mystische Welt eintauchen lässt.

Wie angekündigt, zeigt Game Science heute den finalen Trailer zu Black Myth: Wukong, das am 20. August erscheint. Dieser enthüllt brandneue Gameplay- und Story-Szenen, die so bisher nicht gezeigt wurden.

