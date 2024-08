Castlevania trifft auf Dead by Daylight & Five Night at Freddy’s

In „Dead by Daylight“ rücken weitere Crossover-Inhalte an, das um einen Castlevania-DLC und „Five Night at Freddy’s“ erweitert wird.

Für viele Menschen, einschließlich der Mitglieder des Dead by Daylight-Teams, war das ursprüngliche Castlevania der erste Kontakt mit dem Horror-Genre. Draculas Macht und die seines Schlosses sind untrennbar miteinander verbunden, und der Entitus hat beides in sein Reich gebracht. Wenn Dracula als Killer auf einer Originalkarte ausgewählt wird, wird das unheimliche Schloss am Horizont sichtbar, über dem Geschehen schwebend. Die Kräfte, die es seinem Meister verleihen, sind so furchteinflößend, dass sie selbst den erfahrensten Überlebenden das Blut in den Adern gefrieren lassen.

In „Dead by Daylight“ betritt Dracula aus Castlevania die Szene als erster Vampir und gestaltwandelnde Killer des Spiels. Majestätisch und imposant – seine Verachtung für die Menschheit wird nur von seinem unstillbaren Blutdurst übertroffen. Diese Eigenschaften machen das Reich des Entitus zum idealen Jagdrevier für den nächtlichen Jäger.

„Wir wollten einen fließenden Übergang zwischen den verschiedenen Formen von Dracula schaffen, der sich nahtlos anfühlt“, erklärt Dave Richard, Creative Director bei Dead by Daylight. „Als ich zum ersten Mal Symphony of the Night gespielt habe – eines meiner Lieblingsspiele aller Zeiten – war es absolut erstaunlich, solche Kräfte zu haben. Die Möglichkeit, die Spieler in Dead by Daylight in die Rolle des Dunklen Fürsten zu versetzen, war eine verlockende und einzigartige Gelegenheit für uns.“

Die Belmont-Blutlinie steht jeher unermüdlich zwischen der Menschheit und den Mächten der Dunkelheit. Doch kein Nachkomme dieses Clans ist besser vorbereitet, sich dem Reich des Entitus entgegenzustellen, als der neue Überlebende Trevor Belmont.

Trevor, der 1989 in Castlevania III: Dracula’s Curse erstmals vorgestellt wurde, zeichnet sich durch einzigartige Fähigkeiten aus: Von seinem natürlichen Talent, Verbündete zu finden und im Team zu arbeiten, bis hin zu seinen übernatürlichen Kräften – er verkörpert alles, wofür der Belmont-Clan steht.

Der „Dead by Daylight: Castlevania“ wird ab dem 27. August 2024 verfügbar sein.

Dead by Daylight trifft auf Five Nights at Freddy’s

In einer weiteren neuen Zusammenarbeit vereint „Dead by Daylight“ die unheimlichen Welten von Five Nights at Freddy’s (FNaF) mit seiner eigenen düsteren Atmosphäre. Diese ungewöhnliche Fusion bringt die ikonischen animatronischen Gegner von FNaF in das düstere Universum von „Dead by Daylight“ und bereichert das Spielerlebnis um neue Elemente.

Die Kooperation führt das berüchtigte Freddy Fazbear’s Pizza in das Spiel, wobei die unheilvollen Animatronics wie Freddy Fazbear, Bonnie, Chica und Foxy als Killer auftreten. Diese Figuren, bekannt für ihre beängstigenden Präsenz in der FNaF-Serie, stellen die Spieler vor neue Herausforderungen. Die unberechenbaren Bewegungen und die bedrohliche Umgebung, die in den FNaF-Spielen typisch sind, werden in Dead by Daylight zu einer nervenaufreibenden Jagd.

Spieler können sich auf einzigartige Mechaniken und neue Gameplay-Elemente freuen, die sich an der Originallore von Five Nights at Freddy’s orientieren. Während die Überlebenden versuchen, den animatronischen Schrecken zu entkommen, wird das Zusammenspiel von Licht und Schatten noch intensiver.

Bis es so weit ist, braucht es allerdings noch etwas Geduld, denn das „Dead by Daylight meets Five Nights at Freddy’s“ Crossover startet erst im Sommer 2025. Dafür ist ab heute das Retro-Adventure Five Nights at Freddy’s: Into the Pit verfügbar, während ganz frisch Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic angekündigt wurde.