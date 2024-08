PS5 & Xbox Series X|S sind lebendiger als vermutet, sagt ein Analyst

Die jüngsten Geschäftszahlen von Sony und PlayStation werden als solide gewertet und der Hardwaremarkt steht besser da als zuletzt angenommen. Insbesondere die PS5 und Xbox Series X|S stehen alles andere als vor dem Abgrund.

Zu dieser Einschätzung kommt der Marktanalyst Mat Piscatella, wonach vornehmlich der US-Markt eine bessere Performance aufweist, als die vorherigen Generation zum gleichen Zeitpunkt. Der Analyst gibt hier einen Vorsprung von rund 7 % aus, was alles andere als dafür spricht, dass der Konsolen-Markt zum Scheitern verurteilt ist. Weltweit hat sich der Abstand von der PS4 zur PS5 allerdings auch leicht vergrößert, was vor allem auf die schwächelnde Nachfrage in Europa zurückgeführt wird.

„In den USA liegt die PS5 immer noch 7 % vor der PS4 LTD und die Switch liegt bei den Gesamtverkäufen nur 1,1 Millionen Einheiten hinter der PlayStation 2. Sogar die Xbox Series (trotz aller bekannten Herausforderungen) hält fast das LTD-Tempo der Xbox 360 (und wird einen CF25-Schub bekommen). Nein, der Konsolenmarkt ist nicht dem Untergang geweiht.“

Allerdings räumt der Analyst auch ein, dass die Hardwarezahlen etwas schwächer sind als erwartet. Angesichts der aktuellen Herausforderungen und Marktumstände sind die Ergebnisse jedoch weiterhin solide. Große Hoffnungen setzen die Publisher insbesondere auf das starke zweite Halbjahr 2024, in dem deutlich mehr Spiele erscheinen, welche die Hardwareverkäufe antreiben. Sony selbst hat in den kommenden Wochen drei große First-Party-Spiele in der Pipeline, darunter „Astro Bot„, „Concord“ und „Until Dawn„.

Rufe nach einer PS5 Preissenkung

Angesichts der aktuellen Zahlen werden trotzdem Rufe nach einer Preissenkung der PS5 laut, um die geringere Nachfrage nach der PS5 zu kompensieren. Hier hatte Sonys Hiroki Totoki allerdings deutlich gemacht, dass der Spielraum für eine Preissenkung sehr klein sei und die Priorität darauf liegt, dass das Business insgesamt profitabel bleibt.

„Wir möchten sicherstellen, dass unser Geschäft profitabel ist, und wir wollen uns auf die Einbindung der Nutzer und den Verkauf von Einheiten konzentrieren“, so Totoki. „Wir müssen ein gutes Gleichgewicht zwischen all diesen Komponenten finden.“

Hoffnung liegt zudem auf dem Launch der PS5 Pro später in diesem Jahr und auf „GTA VI„, das Ende 2025 erscheint. Damit dürfte der Konsolenmarkt insgesamt einen erheblichen Boost erfahren.