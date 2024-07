Black Myth: Wukong wird richtig schwer und lässt dem Spieler keine Wahl

Ähnlich wie die Spiele von From Software wird auch Black Myth: Wukong keine Optionen beim Schwierigkeitsgrad bieten. Stattdessen sind Herausforderungen und Bosse so konzipiert, dass sie nach dem Trial and Error-Prinzip gemeistert werden müssen. Die Spieler müssen also aus ihrer Erfahrungen lernen, um voranzukommen.

Dass Black Myth: Wukong eine ziemlich knackige Sache wird, deutete sich aus den kürzlichen Previews des Spiels. Darin betonte der Entwickler, dass das Spiel durch und durch ein Soulslike sei und vermutlich nur bei Fans des Genres gut ankommen wird. Auch wenn das bedeutet, dass man andere Spieler damit ausschließt, wird Black Myth: Wukong verglichen mit dem kürzlich veröffentlichten Elden: Ring Shadow of the Erdtree „keinesfalls“ leicht werden.

