Unangekündigtes Remake von 2K Games lässt Fans spekulieren

2K Games arbeitet derzeit an mehreren Projekten, die bisher nicht offiziell angekündigt wurden. Darunter befindet sich offenbar auch ein Remaster oder Remake, über das Fans spekulieren.

Gefunden wurde der Hinweis auf das Remake im LinkedIn-Profil des Motion-Animators Brett Shupe, der eine ganze Reihe von AAA-Projekten auflistet, an denen er beteiligt war. Speziell für 2K Games sind das unter den bisher nicht veröffentlichten Spielen:

Upcoming Mafia title

Upcoming Bioshock title

Upcoming unannounced title

Upcoming unannounced remake

Upcoming unannounced sports title

Außerdem wird ein eingestelltes Projekt mit Supermassive Games erwähnt, die zusammen mit 2K Games The Quarry veröffentlicht hatten.

Der interessante Fokus liegt allerdings auf dem Remake, das inzwischen aus dem CV des Animators gestrichen wurden und die Fans nun spekulieren lässt. 2K Games hat einen ganzen Pool an Spielen, die dafür infrage kommen.

Dieses 2K Remake wünschen sich Fans

Nicht selten ist es eine IP, zu der bald ein neues Spiel erscheint, was unter anderem BioShock in den Fokus rückt. Die Mafia-Serie wäre ebenfalls interessant, zu der allerdings erst Neuauflagen oder optimierte Versionen veröffentlicht wurden. Großes Interesse besteht nach wie vor an Spec Ops: The Line, das damals für PS3 erschienen ist und aus Sicht der Kritiken ein großer Hit war. Eine Neuauflage für moderne Plattformen steht sicherlich auf dem ein oder anderen Wunschzettel.

Weitere Marken, die auf Reddit vermutet werden, sind The Darkness 1 & 2, Borderlands oder die Civilization-Serie. Es dürfte jedenfalls spannend werden, woran 2K Games hier arbeitet. Momentan arbeitet 2k Games offiziell an Borderlands 4, am nächsten Mafia-Spiel, anscheinend an einem neuen FIFA-Spiel, und mehreren 2K Sports Titeln.