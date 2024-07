Capcom hat die Dead Rising-Serie zerstört, das Deluxe Remaster als neue Chance?

Sollte „Dead Rising Deluxe Remaster“ ein Erfolg werden, wonach es derzeit aussieht, ist eine Neuauflage von „Dead Rising 2“ möglicherweise nicht weit. Zunächst erscheint das Original am 19. September 2024, ausgenommen in Deutschland, da das Originalspiel weiterhin auf dem Index steht.

„Ich hoffe wirklich, dass, wenn es erfolgreich ist und sich in eine Reihe von „Deluxe-Remastern“ verwandelt, sie einfach 4 mit einer abgewandelten Story neu auflegen, Psychopathen zurückbringen und uns Franks Original-Sprecher engagieren. […] Dead Rising 4 müsste ein ganz anderes Spiel sein, um überhaupt okay zu sein,“ ergänzt ein Reddit-User.

