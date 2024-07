XDefiant: Spieler sollen vorerst mit Bugs leben oder weiterziehen

Warum nicht einfach auf eine erprobte Engine gesetzt wurde, wie zum Beispiel die hauseigene Anvil-Engine, auf die auch Rainbow Six Siege seit Jahren erfolgreich setzt, ist am Ende die große Frage.

„Wenn euch gefällt, was wir versuchen, bleibt dabei, und ihr werdet sehen, wie sich Dinge verbessern und neue Funktionen hinzugefügt werden. Aber wenn das Spiel nichts für euch ist, ist das in Ordnung; ihr könnt weiterziehen. Es ist nicht so, dass es veraltet ist. Es ist eher so, dass es nicht für Ego-Shooter gemacht wurde, also gibt es viel zu tun und zu verbessern.“

„Wir haben eine Engine, die immer nur ein MMO war. Und so musste die gesamte Infrastruktur für einen FPS von Grund auf neu aufgebaut werden. Sogar Call of Duty begann mit ID-Technologie, die eine Shooter-Engine war. Apex Legends begann mit einer Shooter-Engine. Aber wir arbeiten daran, völlig neue Technologien in einer Engine zu entwickeln, die für etwas anderes entwickelt wurde. Davon abgesehen ist die Engine wirklich großartig, aber sie erfordert viel Arbeit und mit dieser Arbeit gehen viele Fehler einher, die andere Engines bereits behoben haben.“

Rubin ruht sich allerdings nicht darauf auf, dass sie XDefiant zu keinem besseren Spiel machen wollen, sondern dass es schlichtweg eine Herausforderung ist. Schuld sieht er vor allem in der verwendeten Snowdrop Engine, an der noch viel Arbeit notwendig sei, damit sie für ein Spiel wie XDefiant perfekt funktioniert. Den Vorwurf, man habe den Shooter übereilt auf den Markt geworfen, lässt er nicht gelten.

