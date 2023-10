Test Drive Unlimited Solar Crown – Car Physik & Audio Design

Außerdem kündigte KT Racing einen weiteren Playtest an, der in Kürze wieder auf dem PC mit neuen Eindrücken stattfinden. Das Spiel erscheint Anfang 2024.

Ein weiterer Punkt ist die akustische Immersion und Musik im Spiel. Hierzu hat man mit einer breiten Palette an Musik gearbeitet, die auch zur richtigen Stimmung passt. In Test Drive Unlimited Solar Crown gibt sechs thematische Radiosender, darunter Hip Hop Planet, Absolut Club, Indie Rock, Classic Era, World Music und Retro FM. Jeder Sender hat seine eigenen DJs und Jingles und bietet über 10 Stunden Musik.

Die Physik war demnach von Anfang an ein wichtiger Teil der Entwicklung, die für jedes Fahrzeug individuell zugeschnitten wird, egal ob Klassiker, Hypercar, Offroad oder Supercars. Innerhalb jeder Kategorie hat jedes Auto andere Eigenschaften: Verbrennungsmotor, Hybrid- oder Elektromotor, Traktion, Antrieb oder Allradantrieb, Turbolader, 6, 8 und 12 Zylinder usw. Jedes Auto bietet ein einzigartiges Fahrerlebnis, das zusätzlich mit Tuning- und Individualisierungsmöglichkeiten angepasst werden kann. Darüber verrät man mehr in Kürze.

Im fünften Newsletter zu Test Drive Unlimited Solar Crown spricht Entwickler KT Racing diesmal über die Fahrzeugphysik, das Audio-Design und weitere Aspekte des Open-World-Racers. Zudem steht in Kürze ein weiterer Playtest an.

