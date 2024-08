Call of Duty: Black Ops 6 – Closed Beta-Start und Details

Activision und Treyarch haben die letzten Details zur Closed Beta in „Call of Duty: Black Ops 6“ geteilt, die am morgigen Freitag für Vorbesteller startet. Damit könnt ihr die Ersten sein, die das Schlachtfeld betreten und einen exklusiven Vorgeschmack auf das bekommen, was euch in der vollständigen Version des Shooters erwartet.

Durch die Vorbestellung erhalten alle Spieler Zugang zur Closed Beta, die vom 30. August bis zum 04. September läuft. Die Startzeit ist voraussichtlich um 19 Uhr geplant. Die Open Beta-Phase folgt am 06. bis 09. September 2024.

Das bietet die Call of Duty: Black Ops 6 Beta

In „Call of Duty: Black Ops 6“ erleben Spieler mit der innovativen Omnibewegung die bislang flüssigsten Bewegungsmechaniken in Call of Duty. Diese neue Technik ermöglicht es, in jede Richtung zu sprinten, zu rutschen und zu springen, und bringt eine bisher unerreichte Dynamik in das Gameplay, um sich schnell und präzise auf dem Schlachtfeld zu bewegen.

Die Beta bietet auch die Gelegenheit, einige der neuen 6-gegen-6- und Strike-Karten zu erkunden, die bei der Veröffentlichung des Spiels verfügbar sein werden. Auf diesen Karten lässt sich die perfekte Strategie für die verschiedenen Spielmodi austesten, um zum Launch im Oktober gleich loslegen zu können. Die Beta gewährt zudem einen Ausblick, um neue Waffen und Gadgets auszuprobieren und sich mit dem überarbeiteten Waffenschmied- und Befestigungssystem vertraut zu machen. So kann herausgefunden werden, welche Ausrüstung am besten zu deinem Spielstil passt und wie sich die neuen Features auf deine Taktik auswirken.

Außerdem lassen im Battle Pass der aktuellen Saison 5 Fortschritte erzielen, indem man die Beta spielt. Damit lässt sich schon jetzt ein Vorteil für die vollständige Veröffentlichung verschaffen und seine Sammlung von Belohnungen erweitern. Dazu gehören auch weitere Pre-Order Boni.

Call of Duty: Black Ops 6 Closed Beta

Call of Duty Black Ops 6 vorbestellen

Bei Vorbestellung einer beliebigen digitalen Edition aus dem PlayStation Store erhält man den Early Access zur offenen Beta und das Pack „Operator Woods“. Damit schaltet man den Skin „Klassischer Operator Woods“ und die Waffentarnung „Reflektor 115“ sofort in Call of Duty: Modern Warfare III und Call of Duty: Warzone frei. Durch den Abschluss von Spielherausforderungen lassen sich zudem die Skins „Zombie Woods“ und „Nummern Woods“ freischalten.

Vorbesteller der Vault Edition erhalten außerdem Zugriff auf:

Operator-Bundle „Jäger gegen Gejagte“ mit Operator-Skins für Adler, Park, Brutus, und Klaus.

Meisterkunst-Sammlung mit 5 verschiedenen Meisterkunstwaffen.

BlackCell für Saison 1 mit Inhalten, Stufensprüngen, Call of Duty-Punkten und mehr.

Kaugummi-Bundle für Zombies mit 12 seltenen Kaugummis.

„Call of Duty: Black Ops 6“ erscheint offiziell am 25. Oktober 2024. Anbei noch einmal der aktuelle Multiplayer-Reveal-Trailer.